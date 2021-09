V létě 2001 prodělal na Korsice mozkovou mrtvici, která ho na čas vyřadila z filmového života. I s touto nepřízní osudu se ale slavný herec popral se ctí, rok na to se oženil s o třicet let mladší přítelkyní Natty a už o dvě léta později se jim navíc narodila dcera.

Belmondo se narodil 9. dubna 1933 na předměstí Paříž. Svou první větší filmovou roli dostal v roce 1959 ve snímku U konce s dechem Jean-Luca Godarda a hned po jeho uvedení do kin se stal ikonou nové vlny francouzského filmu.

Ve věku 88 let zemřel populární francouzský herec Jean-Paul Belmondo. S odvoláním na právního zástupce to uvedla AFP. Belmondo byl neodmyslitelně spjat s francouzskou novou vlnou, před kamerou se ve filmové roli naposledy objevil v roce 2008. K jeho nejznámějším snímkům patří Muž z Ria či U konce s dechem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.