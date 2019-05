Těšit se můžete opět na klasiku, v pohádce Zakleté pírko Zdeňka Trošky se utká dobro se zlem.

„Tentokrát se vydá chudá Aninka vysvobodit prince Vítka, kterého zaklela zlá princezna-čarodějnice do ptačí podoby, protože si ji odmítl vzít za ženu,“ nastiňuje Zdeněk Troška, o co půjde. Tentokrát se hlavní postava nesetká s čerty. V pohádce jako nadpřirozené postavy figurují vodník a dvě čarodějnice, matka s dcerou. „To stačí,“ myslí si Zdeněk Troška.

Vodníka záporáka ale nečekejte. „Díky pohádkám našich spisovatelů první poloviny minulého století se z nich stali spíš dobří braši, kteří nejsou apriori zlí. S člověkem se bratří, a pokud jim neškodí, neškodí ani oni jim,“ uvažuje o vodnících. Spolu s Aninkou bude Troškův vodník v podání Lukáše Pavláska hlavní postava filmu. „Je to dobrý chasník, řekněme takový vodnický puberťák, tudíž bude děti bavit,“ vysvětluje k postavě režisér. Aninka, již ztvární Anastasia Chocholatá, se skamarádí s vodníkem, který jí v hledání prince pomáhá. „Spolu pak musí čelit nejrůznějším nástrahám, jak už to v pohádkách bývá,“ pokračuje Zdeněk Troška v líčení děje a slibuje: „Ale společnými silami všechna protivenství přemůžou a nakonec všechno dobře skončí.“

V novince ještě uvidíte Petra Urbana jako prince, zlou princeznu Sandru Sandevu, čarodějnici Danu Syslovou, hraběte Martina Stránského, hraběnku Andreu Hoffannovou. Dále hrají Šárka Vaculíková či Lucie Polišenská.

Natáčet bude v jižních, západních Čechách a nedaleko Prahy. Opět prý našel kouzelná místa. „Mnohá z nich v pohádkách ještě nebyla,“ říká. Na Helfenburku u Bavorova na jihu Čech se bude natáčet až v červnu. „Máme všechno důkladně přichystané, a tudíž jsme ve střehu,“ míní Zdeněk Troška s tím, že jedině počasí neovlivní. „Bude-li pršet, stěhujeme se do interiérů,“ plánuje. Nejdřív by točil interiéry a poté by čekal, až se rozjasní. Vždyť tak to prý bylo i s Princeznou ze mlejna v roce 1993. „To bylo to nejdeštivější léto od stvoření světa a natáčení se protáhlo o dva měsíce!“ vzpomíná Zdeněk Troška.

Konec natáčení plánuje zatím na 24. června. Titul prý čeká předpremiéra 17. prosince, 2. ledna 2020 bude nasazen do kin.