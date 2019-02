Jižní Čechy – Vánoční ozdoby z drátů a korálků budou součástí sobotní tvůrčí dílny, která se uskuteční v rámci výstavy Vánocev proměnách času v kapitulní síni strakonického hradu.

Koná se od 14 do 16 hod. Lektorkou bude Petra Kozáková.



Koncert s charitou se koná v sobotu od 14 do 15 hod. v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku. Vystoupí pěvecký a chrámový sbor Velkobor, pěvecký spolek Prácheň a Sonitus Písek.



Na vánoční výlet za zvířaty vyrazte v sobotu do zooparku v Horní Pěně u Jindřichova Hradce. Od 10 do 17 hod. spatříte komentované krmení lvů a hyen a užijete si vánoční dílnu.



Barokní koncert si poslechnete v neděli od 18.30 hod. v oratoriu kláštera klarisek v Českém Krumlově. Koncert pořádá Centrum barokní kultury. Vstup je 150 Kč.

V neděli uspořádá Jihočeské divadlo prohlídku historické budovy. Veřejnosti je otevřena při mimořádných událostech. Prohlídka je zaměřená na dospělé i rodiny s dětmi. Ve spletitých chodbách si užijete „bojovku“. Přijďte v 15 hodin. Zaplatíte 60 Kč.



V neděli bude v Selibově na Písecku na návsi k vidění živý betlém. Představení se konají každou hodinu od 13 do 17 hod. před kovárnou. Na zahřátí bude svařák či dětský punč, vánoční dekorace a dárečky se budou vyrábět v dílně. K dispozici bude i betlémské světlo.



Vánoční koncert uslyší v neděli od 19 hod. Planá nad Lužnicí v sokolovně. Vystoupí Komorní orchestr Bolech a táborské pěvecké sbory s áriemi z oper a Rybovou Vánoční mší.



Od 19 hod. zazpívají v neděli v jindřichohradecké kapli sv. Maří Magdaleny sestry Havelkovy. Dámské vokální trio provede posluchače hudbou meziválečného období – tedy 30. let.