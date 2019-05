Vít Vojík potřebuje každý hlas, chce hrát v Lucerna Music Baru

Prachatice – Celých třináct let chodil do prachatické ZUŠky a hudbu neopustil ani po odchodu na studia do Prahy. Druhým rokem tam studuje jazzovou kytaru na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Souběžně se věnuje vlastním hudebním projektům a nyní má Prachatičák Vít Vojík, vystupující pod pseudonymem Vitus Helebrand, možnost zahrát si v Lucerna Music Baru v Praze.

Prachatičák Víťa Vojík, vystupující pod pseudonymem Vitus Helebrand, bojuje o hlasy. | Foto: Vít Vojík

K tomu potřebuje hlasy. Ty mu mohou dát i Prachatičtí na stránkách www.helebrand.cz. Po přesměrování na facebookovou událost stačí otevřít diskuzi události a v anketě hlasovat pro Vitus Helebrand. „Hudba je můj svět. Když jsem na pódiu, cítím se na správném místě. Každého hlasu si velmi vážím, moc to pro mě znamená,“ děkuje za hlasy prachatický rodák. Jeho skladby si každý může poslechnout jak na YouTube, tak na Spotify nebo Apple Music. K nejnovějšímu singlu Málo nedávno natočil i videoklip ve spolupráci s producentem Dennisem van der Benem. Naživo ho Prachatičáci uslyší v rámci letních festivalů.

Autor: Redakce