„Kluky jsem dal dohromady já, vlastně se tedy mohu považovat za strůjce či dokonce stvořitele, poloboha ne-li přímo boha. Teď vážně… Myšlenka na skečovou show byla kolektivní. Už při studiu jsme s Ondrou přemýšleli o tom, že bychom moc rádi udělali podobný pořad, v němž by se odrazila naše láska k filmu, humoru a ambice přijít s něčím originálním. A jak jsme se vyvíjeli, vyvíjeli jsme se tímhle směrem. Alex to viděl stejně a naskočil za námi do vlaku. A Járu jsme do našeho tvůrčího týmu přizvali hlavně jako velkou hereckou posilu,“ uvádí Vincent Navrátil.

Jak se vám společně pracuje? Doplňujete se navzájem?

My máme s kluky takový krásný vztah… Všechny nás na sobě navzájem něco strašně štve, ale je to tak skvěle vybalancované, že nikdo nikoho neštve víc, než ten druhý jeho. A zároveň tu nenávist kompenzuje láska. V každé dlouhodobé spolupráci vzniknou časem nějaké rozepře, ale je důležité, aby se do toho nezačaly míchat ego, ješitnost a pýcha. A to se nám daří bravurně zvládat. Ještě nikdy jsem se nepohádali tak, že bychom spolu museli skončit. Maximálně to vypadalo, že si dáme pár facek. Ale to v našem přátelství vůbec nic neznamená, takže jsme šli hned zase dál. Já jsem spíš kreativní bláznivá duše, kluci v sobě naštěstí mají organizačního ducha a tu zodpovědnou stránku, co se týká plánování různých věcí a podobně.

O co přesně v show jde? Každý díl bude mít nějaké téma, nebo tohle vůbec neřešíte?

Každý díl je inspirovaný tím, jak na nás působí hvězdní hosté, které si zveme. Tím pádem by se dalo říct, že tématem či atmosférou každého dílu je host samotný. Díl s Hynkem Čermákem má například drsný a odvážný humor. Díl s Hanou Vagnerovou je zase zaměřený na téma láska, sex a vztahy. Díl s Veronikou Žilkovou jsem pojal jako rodinný - téma rodina rezonuje v každém skeči.

Dělat dobrou skečovou show je asi náročná disciplína. Jak moc?

Když jsme s tímto pořadem přišli do televize Nova, tak nám odpověděli následovně: „A víte, že skečový pořad je to nejtěžší, co se dá v televizi dělat?“ My jsme však tvrdohlavě a drze odpověděli: „No, a co?“ Šli jsme do toho po hlavě. A teď nám z Novy chodí nadšené e-maily, jak se jim První dobrá líbí. Zatím se nám naše paličatá odvaha vyplatila, teď však ještě doufáme, že pořad projde hlavní zkouškou. A to diváckou.

Měl jste jistě z čeho vycházet – vaše maminka, už zmíněná Veronika Žilková, byla tváří parodického pořadu Tele Tele… Nasměrovalo vás to nějak? A pomáhá vám máma s nápady?

Nápady mám svoje, máma mi pomáhá hlavně svou emocionální podporou. Mám v ní největšího fanouška a ona ví, že to je to hlavní, co potřebuju. Na place Tele Tele jsem vyrůstal, takže mě to určitě nějak ovlivnilo, ale První dobrá je úplně jiný pořad. Možná si je s Tele Tele podobný svou odvážností, ale tam to končí. Je to originální formát s prvky, které jsme v žádné jiné skečové show na celém světě ještě neviděli.

Co je vlastně podle vás dobrý humor? A nakolik je součástí vašeho života?

Na humoru je nejkrásnější to, jak je subjektivní. Každému přijde vtipné něco jiného. Zato drama je objektivní. Když vidíte přejeté štěňátko, tak je to smutné pro všechny na světě. Ale žádní dva lidé na světě nemají úplně stejný humor. Neexistuje jeden vtip, který by rozesmál každého. A v našem pořadu První dobrá je krásné to, že si každý najde něco svého. Dokonce i mezi námi na place se každý směje něčemu jinému a má jiný oblíbený skeč, což je podle mně hrozně důležité - aby si v něm každý našel to svoje, to, co je jemu nejblíž.