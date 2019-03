Veronika na koncertu vystoupí se svými muzikantskými kamarády z Pražské konzervatoře, Konzervatoře Jaroslava Ježka či Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na koncertu se kromě Veroniky představí i další muzikanti pocházející z Vimperka a okolí, včetně zpěvaček Barbory Švarcové a Šárky Vaňkové, akordeonisty Milana Ernesta, bubeníka Honzy Košiny či kytaristy Michala Kováře. V rámci programu zazní především písně folkového a šansonového charakteru, těšit se návštěvníci ale mohou i na několik jazzových čísel. Nebudou chybět písně osvědčených interpretek včetně Hany Hegerové, Zuzany Navarové, Anety Langerové a dalších.

Tento koncert symbolicky odstartuje charitativní projekt Show Your Help (Ukaž svou pomoc). Iniciativa Show Your Help byla založena partou přátel z kulturního prostředí za účelem podpory potřebných lidí ve svém okolí.

Iniciativa odstartovala nejprve na Vysočině, nyní ale funguje již po celé republice a od jara do podzimu tohoto roku bude vybírat finanční prostředky na podporu vimperské nemocnice, konkrétně na nákup potřebných pomůcek pro nemocnici, včetně ergodílny, která v rámci ní již několik let funguje a snaží se udělat pobyt pacientů v nemocnici příjemnější, smysluplnější a důstojnější.

Právě na tyto účely poputuje výtěžek z koncertu i z dalších (nejen) kulturních akcí, které se v rámci projektu uskuteční. Jako příklad můžeme uvést například oblíbený Majáles Vimperk, fotbalový turnaj Čkyně Cup nebo volyňskou Summer Punk Párty. Po koncertu navíc proběhne charitativní prodej výrobků, které pacienti v dílně vlastnoručně vyrobili. Vypravíte-li se tedy na koncert, můžete si kromě příjemného hudebního zážitku odnést i malý dáreček.

Šimon Blaschko