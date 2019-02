Vimperk - Každoročně se během jarních měsíců konají v základních uměleckých školách soutěže žáků.

Každé tři roky je vždy soutěž vypsána pro jiné hudební nástroje, obory či orchestry. V letošním roce přišla řada na klavíristy, kytaristy, houslisty, orchestry a výtvarníky. ZUŠ Vimperk se zúčastnila všech soutěží s dobrými výsledky. Mimo houslí se všichni ostatní zástupci probojovali až do krajských kol. Barbora Švábková (klavír) získala v krajském kole 2. místo, Kristina Bártíková (klavír) 3. místo, Gabriel Ištok (klavír) a Ondřej Havrda (kytara) čestné uznání.

Výtvarníci poslali do krajského kola 5 prací (1 výtvarnou řadu, 3 x fotografie a 1 x multimediální tvorbu). Získali bronzová pásma a multimediální tvorba Po rysí stopě byla oceněna pásmem stříbrných a mimo to získala postup do ústředního kola, které se uskuteční 1. – 8. října v Olomouci.

Dechový orchestr se stal absolutním vítězem krajského kola soutěže orchestrů a bude školu a město reprezentovat v ústředním kole, které se uskuteční 26. – 27. května v Letovicích.

Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk