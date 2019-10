František Talián

To jsem já

Poslední vydaná sbírka, která bude soutěžit o cenu Johanna Steinbrennera, se dělí na pět částí: Knihu veršů, Knihu epigramů a čtyřverší, Knihu povídek, Knihu úvah a Knihu soudniček.

O autorovi: František Talián vydal několik básnických sbírek, tu poslední právě loni, v posledním roce svého života. Hoteliér a nakladatel žil střídavě v Praze a na Šumavě, jeho rodištěm byla vesnice Boubská u Vimperka. Narodil se v rodině, která byla v padesátých letech minulého století z politických důvodů násilně vystěhována na odlehlou samotu, což mělo na jeho dětství a vnímání zásadní vliv. Po právnických studiích začal pracovat v legislativním odboru Ministerstva zdravotnictví ČSSR, odkud musel z politických důvodů odejít. Živil se překládáním knih pro děti, jako topič, uklízeč, jako knihovník… Sametová revoluce znamenala obrat, vrátil se k právnické praxi a zasedal v soudním senátu pro události 17. listopadu 1989. Stal se prezidentem České sekce IBBY - Společnosti přátel knihy pro mládež při UNESCO. Od listopadu 1989 soukromě podnikal v oboru nakladatelství školních učebnic. Na Bučině vlastnil hotel Alpská vyhlídka a postavil tam sto metrů dlouhou repliku železné opony. Byl členem občanského sdružení Zachraňme Šumavu. Ekologičtí aktivisté kritizovali jeho přátelství s prezidentem Milošem Zemanem.

Václav Votruba

Šumavský Děs II

Šumavský Děs, bájná bytost, pokračuje ve svých pochmurných memoárech, které začaly už Šumavským Děsem 1 (2017). Tentokrát čtenáře zavádí do Českého Krumlova, Horní Plané, Volar, Frymburku, Vlachova Březí, Mojného, Velešína, Nalžovských Hor, České Kubice, Benešova nad Černou, Hořic na Šumavě, Železné Rudy a Vyššího Brodu. Nabízí třináct strašidelných příběhů, které se údajně staly… alespoň sám Děs to tak tvrdí. Jak s oblibou říká: „Můžete tomu věřit, stejně tak nemusíte. Je to jen na vás.“