Stožec - Do přírody v sobotu 7. února vyrazili vimperští skauti a tentokrát je čekala poměrně náročná výprava. Cestou necestou se totiž vydali do okolí Stožce s cílem hledat místa,zachycená na více než půl století starých fotografiích.

"Cílem rozhodně nebylo ujít nějakou trasu nebo najít určité místo, ale naučit se přemýšlet o tom, co si vezmu do batohu, jaké oblečení je vhodné a jaké nikoli či to, že vše, co zapomenu mi možná bude citelně chybět. Navíc právě proto, že kluci byli nakonec docela utahaní se dalo docela dobře poznat, jaké jsou v oddíle vztahy a co je třeba zlepšovat," prozradil cíle výpravy vedoucí oddílu Jaroslav Pulkrábek. To je důležitá součást přípravy na letní tábor, kde bude oddíl muset spoléhat pouze na sebe. A podle jeho slov by možná někteří rodiče či učitelé přítomné kluky možná nepoznali.

"Oddíl funguje na principu party a vzájemné pomoci. Část programu, jak na výpravě ,tak i na schůzkách si kluci připravují sami a sami ho i realizují. A tak jak se chovají k ostatním, chovají se oni k nim. Brzy zjistí, že je mnohem příjemnější mít kolem sebe kamarády, kteří mi pomůžou, než soupeře, se kterými si dělám naschvály," pokračoval Jaroslav Pulkrábek

Výsledek činnosti oddílu se pak projevuje ve zdánlivých maličkostech. Rozdělením se o sušenku, pomoc při vaření oběda nebo aktivitou při nějaké činnosti, ať již při hře nebo práci.

"Spousta lidí bere skauting něco jako turistiku. Ale je to hlavně velká škola managmetu. Učí se pracovat v týmu, řešit problémy, přemýšlet o mezilidských vztazích a v neposlední řadě odpovědnosti za sebe i za druhé. Takže jsem přesvědčen a koneckonců to dokládají i výsledky, že roky ztrávené v oddíle rozhodně nejsou ztraceným časem," dodal vedoucí oddílu Jaroslav Pulkrábek.

Jeho slova potvrzuje i sobotní zkušenost 7. února, kdy se na výpravě objevil nováček. Bez problémů se ho ujali starší kluci a nikdo z venčí by nepoznal, že je to jeho první výprava. A při vaření oběda měl kolem sebe hned hromadu pomocníků a rádců.