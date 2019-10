Titul bude mít českou premiéru. Režíruje ji Jana Kališová. Komedie vypráví o nezvyklém milostném čtyřúhelníku. Annina prvního manžela neprávem odsoudili. Nyní se vrací z vězení, do bytu, který vlastní s Annou napůl, kde už ale bydlí Anna s novým manželem. Propuštěný Ivo s nimi v bytě musí zůstat. „Nemá peníze, nemá práci,“ líčí jeho situaci Jana Kališová a dodává: „Žijí všichni spolu a mění se mezi nimi vztahy.“ Miro Gavran rád píše komedie o silných ženách a o podléhajících slabších mužích.

Pro Janu Kališovou je to však hra o neobyčejném mužském přátelství. „Pánové se omlouvají jeden druhému, dávají si přednost i v případě partnerky, kterou milují, a tím způsobí spoustu problémů,“ nastiňuje děj. Ten je bohatý na absurdní situace. „Manželka se třeba naštve, nepustí je do ložnice a oba muži spolu musí spát na jedné pohovce,“ líčí režisérka, která je nepovažuje tolik za bačkory jako za vzácné přátele. Trojlístku se zhostí Martin Hruška, Věra Hlaváčková a Tomáš Drápela. Situaci jim však zamotá další žena v podání Dany Verzichové. „Představuji vězeňskou lékařku, která rozplete zápletku celé hry,“ nastiňuje Dana Verzichová a nechce prozradit víc. „Je to výrazná postava, kolem které se to točí a mluví se o ní,“ dodává.

Miro Gavran se byl podívat v divadle na zkoušku deset dní před premiérou. „Byl jsem spokojený s herci i režií,“ nechal se slyšet spisovatel, který prý bez humoru nemůže žít. „Není nic hezčího než vyprávět příběh, kde se lidi smějí a přitom je ten život na scéně vážný,“ říká. Ve svých hrách prý však musí mít vždy i milosrdenství a odpuštění.

Hru Bačkorové uvidíte v pátek 25. října v 19 h. Reprízy se konají ve čtvrtek 31. října, v pondělí a v sobotu 4. a 9. listopadu. Vstupné od 100 Kč.