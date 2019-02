Tábor – Svět symbolů, divadla a přírody malířky a grafičky Marie Michaely Šechtlové si mohou prohlédnout návštěvníci v galerii U Radnice v Táboře.

| Foto: Archiv

Na výstavě k 60. narozeninám autorky uvidí tři základní okruhy její tvorby – malbu, mezzotintu a litografii, ve třech sálech celkem asi šest desítek prací.

„Ráda pracuji v cyklech a ke stejným motivům se vracím i po letech. Svět symbolů na výstavě jsou mezzotinty. Vznikají otiskem nazrněné a částečně vyhlazené měděné desky. Mezzotinty jsou nejkomornější, nejpracnější a nejtajemnější, plné symbolů náboženských i prapůvodních, které nás provázejí celým životem a jsou spojeny s naším myšlením,“ řekla Šechtlová.

Svět divadla ztvárňuje technikou litografie. Vznikají několikanásobným otiskem kresby z kamene. Na grafice je okolo deseti vrstev, které se tisknou postupně i několik dní a zpětně se nedá už nic změnit, jen přidávat další barvy. Nejedná se ale o konkrétní divadelní hry, jde spíše o pocity a nálady člověka v daném prostředí.

Cyklus Svět stromů a vody tvoří olejomalby. Na obrazech jsou tvarově velmi přesné, ale barva vyjadřuje jejich vitalitu a sílu. „Stromy to nikdy nevzdávají a bojují do poslední chvíle, na jejich kmenech jsou stopy všeho, čím prošly. Zkuste se přijít podívat, možná objevíte i něco, co vás zaujme a až příště půjdete například kolem stromu, pořádně se na něj zadíváte a uvidíte ho jinak než dřív,“ zve Šechtlová.

Ještě upozorňuje, že fotografie, jimiž se její rodina proslavila, na výstavě chybí. Snímky z rodinného archivu jsou v táborské Střelnici a další se brzy objeví i v písecké Sladovně.Marie Michaela Šechtlová, akademická malířka a grafička, se narodila 17. března 1952 v Praze. Žije v Táboře. V roce 1987 absolvovala VŠUP v Praze v ateliéru Zdeňka Sklenáře. Uspořádala přes 60 samostatných výstav a zúčastnila se řady kolektivních výstav doma i v zahraničí. Ve své výtvarné činnosti se věnuje grafice a malbě. Je také ilustrátorkou, nakladatelkou a kurátorkou rodinného Muzea fotografií Šechtl & Voseček. (vkc, čtk)