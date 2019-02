Prachatice/ Po téměř dvaceti letech obnovený Taneční orchestr Národního domu ( TORNÁDO) nedávno předvedl na Velkém náměstí své největší hity.

V Tornádu účinkují všechny zpěvačky, které se v době jeho největší slávy v kapele vystřídaly. Zleva Jitka Rychtaříková, Jitka Rydvalová, Marta Járková a Hanka Vodičková. | Foto: Foto: Deník/Lukáš Vlk

Skupina vznikla v roce 1965. Tehdy při slavnostním otevření Národního domu v Prachaticích v něm vystoupila jako vůbec první skupina. Její repertoár obsahuje písně například od Waldemara Matušky, Evy Pilarové, Viktora Sodomy nebo Jitky Zelenkové. „Náš orchestr je výjimečný především svým obsazením. Stejně tak ale i tím, že hrajeme repertoár, který již dnes není na živo prakticky nikde možné slyšet. Jsem velice spokojen s návštěvností i ohlasem lidí,“ zhodnotil vystoupení vedoucí souboru Milan Čeněk.Za celý koncert se vystřídali všechny zpěvačky, které kdy v Tornádu působily. Marta Járková, která byla vůbec první zpěvačkou v kapele, Jitka Rychtaříková, Jitka Rydvalová a Hanka Vodičková, která v ní naopak působila jako poslední. „Rád bych vyzdvihl také zpěváky Ladislava Kužvarta a Jana Šípa,“ dodal Milan Čeněk.„Znovuzaložení orchestru byl vlastně můj nápad. Když jsem se dozvěděla o otevření nově zrekonstruovaného Národní domu, cítila jsem, že kapela, která má toto místo znovu otevřít, musí být Tornádo,“ uvedla zpěvačka Jitka Rydvalová, jíž překvapila atmosféra, která byla nedávno na náměstí úžasná. Lidí přibývalo stejně tak jako potlesku. „Bylo vidět, že nám naši dlouholetí příznivci zachovali přízeň. Jsem velice ráda, že jsme tuto skupinu obnovili, protože pro tuto věkovou skupinu všeobecně příliš mnoho muziky již není. Má nejoblíbenější píseň je asi Loudá se půlměsíc,“ dodala Jitka Rydvalová.„Koncert se mi velice líbil. Je to příjemný hudební zážitek. Nejvíce se mi líbí „klasiky“, které zná většina lidí. Například Zvony nebo Sbohem lásko,“ hodnotil Jan Kistanov z Prachatic. „Líbí se mi všechny písničky. Jsou to písně mého mládí,“ uvedla Eva Komrsková z Prachatic.Nejbližší vystoupení by se mělo uskutečnit o Vánocích Národním domě.