Na adaptaci příběhu o převaděči Josefu Hasilovi se podílel trojlístek tvůrců. Za kresbami stojí sedmadvacetiletý komiksový kreslíř a ilustrátor Karel Osoha, který studoval filmovou a televizní grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. „Je to výborný kreslíř,“ chválí si David Jan Žák, který je prý velmi spokojen. Dále na knize pracoval autor filmových a komiksových scénářů Vojtěch Mašek. Snímek Křižáček, na němž se scénáristicky podílel, získal Křišťálový globus na MFF Karlovy Vary. „I na tom komiksu je vidět, že je takový filmový. Jako storyboard pro film,“ myslí si David Jan Žák. Trojici tvůrců uzavírá editor, dramaturg a překladatel Ondřej Kavalír.



Spisovatel se na knize nepodílel, byl však na křtu v Prachaticích. Přiznává, že když se prodala autorská práva, měl prvně strach. Výsledek si však nakonec pochvaluje. „Je vidět, že je to bavilo. Po stránce grafické se to moc povedlo. Museli vypustit několik postav, což chápu,“ uvažuje spisovatel. Je zvědavý na další dvě pokračování. „Tam budou muset víc fabulovat,“ předpokládá autor předlohy.