Třítýdenní přehlídku hudby v pátek odstartoval Dvořákovým Koncertem pro violoncello přední český violoncellista Jiří Bárta. Doprovodila ho Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Leoše Svárovského, která v druhé půli zahrála Musorgského Obrázky z výstavy. V sobotu se pak sálem Zámecké Jízdárny nesl hlas světoznámého tenoristy Pavla Černocha za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice v čele s dirigentem Jaroslavem Kyzlinkem.

„Jsem moc rád, že se i přes nezvyklou situaci spojenou s koronavirou pandemií podařilo festival zachovat a úspěšně zahájit," říká prezident festivalu Jaromír Boháč. "Nastaly změny v programu, ale myslím, že jsme připravili velmi zajímavou dramaturgii. Jsem potěšen, že oslovení čeští umělci a orchestry naši nabídku účinkování na 29. ročníku přijali. Těším se na všechny koncerty a věřím, že si je přes všechna omezení užijeme."

Jeho slova po koncertech stvrdilo poblikum mohutným potleskem. „Všichni jsme slyšeli a viděli reakci publika," podělil se o dojmy dirigent Leoš Svárovský, pod jehož taktovkou 29. ročník festivalu zahájila Filharmonie Bohuslava Martinů. "Každý koncert je vazba mezi hledištěm a jevištěm. Všichni hudebníci jsme jako jeden tým cítili, že to posluchače v sále baví. Potlesk ve stoje byl úžasný a odměnil nás tak fantasticky, že orchestr i já jsme v sedmém nebi,“ usmíval se.

Sólistou zahajovacího večera byl Jiří Bárta, jeden z nejlepších violoncellistů své generace. „Český Krumlov je pro mě už léta oblíbenou profesní destinací," svěřil se. "Poprvé jsem tu byl v polovině 90. let. Byl to začátek mojí kariéry, i festivalu. Dá se říct, že šedivím s festivalem. Vždycky se do Českého Krumlova vracím jako do pohádkového města, které má úplně jinou atmosféru a skvělé publikem. Zahajovací večer tady nebyl moje poslední vystoupení. Hraji v Zámecké jízdárně ještě ve středu 23. září se svou ženou Terezií Fialovou Beethovenových pět Sonát pro violoncello a klavír,“ zve na své druhé vystoupení.

Druhý festivalový večer se nesl ve znamení opery. Světoznámý tenor Pavel Černoch si na českokrumlovském festivalu užil svůj debut. „Na festivalu jsem jako účinkující poprvé," řekl Pavel Černoch. . "Ale byl jsem se zde několikrát podívat jako host, abych si poslechl skvělé zahraniční kolegy. Musím říct, že jsem z festivalu nadšený. Scéna je překrásná a Zámecká jízdárna má skvělou akustiku,“ nešetřil chválou.

Festival se v Českém Krumlově koná do 3. října a nabídne například Baladu pro banditu, Český večer nebo koncert houslisty Pavla Šporcla a mnoho dalších zážitků. V Českém Krumlově se také po 16 letech představí Česká filharmonie.

Lucie Herberová