Od začátku roku do 11. října zámek Český Krumlov evidoval celkem 191 tisíc návštěvníků, zámek Hluboká 182 tisíc. Během července hlubocký zámek překonal návštěvnost Českého Krumlova o 3 815 osob. "Český Krumlov více pocítil absenci zahraničních turistů během prázdnin," míní kastelán Hluboké Martin Slaba. "Navíc Český Krumlov nabízí více lákadel, tak se pozornost turistů rozptýlí po celém městě a ne každý si zakoupí vstupenku do interiérů zámku, což je rozdíl oproti Hluboké, kde je zámek prioritním turistickým cílem."

Nárůst návštěvnosti oproti loňským prázdninám hlásil i hrad Rožmberk. Ten jako jediný objekt v jihočeské správě Národního památkového ústavu zaznamenal celoroční nárůst návštěvnosti. Do konce září ho navštívilo 50 264 milovníků památek, tedy o 6854 více než za stejné období loňského roku. V říjnu přišlo dalších 600 osob. „Naše návštěvnost nestojí nijak zásadně na zahraniční klientele," komentovala to kastelánka Andrea Čekanová. "A Lipensko se letos ukázalo jako velmi progresivní destinace, kam díky omezeným možnostem cestování do zahraničí zamířilo nadstandardní množství turistů. Určitě významné bylo otevření Jakobínky, která se těšila velké mediální pozornosti."

Nicméně navzdory propadu výnosů na památkových objektech, díky tomu, že Ministerstvo kultury vykompenzovalo finanční ztráty., investiční práce na nich pokračují dál. "Finišují práce na obnově vnější fasády budovy Mincovny na zámku v Českém Krumlově," informovala Markéta Slabová z Národního památkpvého ústavu. "Práce v jejích interiérech se nezastaví ani v zimě. První výstavu o šlechtických slavnostech a zábavách si zde návštěvníci prohlédnou na jaře 2022. A před kolaudací jsou prostory někdejších mnišských toalet v klášteře Zlatá Koruna."

Až do odvolání zůstanou uzavřeny i památky s celoročním provozem, jako krumlovský zámek a rožmberský hrad. A tak mají objekty před sebou přípravu na zimní sezónu, která přišla o tři týdny dříve.

Intenzivně se připravuje plán investic pro rok 2021. Jeho výsledkem bude například projektová dokumentace na opravu krovů střechy jižního křídla hradu Rožmberk a Hodinové věže.

Autor: Markéta Slabová, NPÚ