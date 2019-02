Prachatice – V divadle se uskutečnil hudební večer pod názvem Klarinet versus Saxofon.



Ne nešlo o souboj dvou hudebních nástrojů, ale o koncert dvou kvartet, které na tyto hudební nástroje hrají. Prachatický Klarinetový soubor a SaxWork Quartet předvedly, jak své nástroje ovládají.

Prachatičtí klarinetisté čerstvě ověnčení zlatou cenou s Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha společně se svými kamarády hudebníky pod vedením Kateřiny Pavlíkové zahájili společnou skladbou a po té ve dvou částech večerech následoval program. Nejdříve s klarinety a po přestávce saxofony. V obou částech nechybělo několik společných skladeb a soulad všech osmi hudebníků s jejich nástroji byl výborný. Prachatičtí klarinetisté zahráli skladby Antonína Dvořáka či Jaroslava Ježka, A. L. Webera. Prachatičtí hudebníci velmi dobře spolupracují s se skladatelem Františkem Jančíkem, který pro ně mnohé skladby skládá i upravuje a ani o tomto koncertu tyto skladby nechyběly.

V druhé části večera přišel na řadu SaxWork Quartet, jde o nový moderní projekt jedné z předních saxofonistek u nás Kateřiny Pavlíkové z Volar. Ve spojení s mladými umělci představují klasické i moderní skladby v netradičním saxofonovém podání. I v Prachatickém divadle svůj styl tři mladé dámy a mladý muž představily v programu Musíme to upravit, proč upravit to proto, že mnohé skladby jsou upravené pro saxofony a že se to daří o tom svědčil i tento koncert. Skladby Gianfranca Gioi, Astora Piazolliho, či Jiřího Šlitra a jeho filmové melodie z nádherného hudebního díla Kdyby tisíc klarinetů. Zejména skladba Babeta šla do světa byla úžasná.

Byl to večer plný zajímavých a pěkných melodií, které zaplněné prachatické divadlo ocenilo dlouhotrvajícím potleskem, a obě tělesa musely přidat. Večer, který dal zapomenout na celodenní shon, večer plný hudební pohody mnohým přihlížejícím ukázal, že hudba v podání vynikajících hudebníků je umění, které pomáhá.

Poděkování patří Klarinetovému souboru Prachatice pod taktovkou Jana Hovorky a spolu sním Petru Chalupskému, Tomáši Janouškovi a Jaroslavu Masáčkovi, a SaxWorku pod vedením Kateřiny Pavlíkové a sní Magdaléně Malíkové, Magdaléně Křepelové, a Stanislavu Tischlerovi.

Ladislav Beran