Přijede Olympic i Adam Ďurica

Programově bohaté budou letos ale i hudební pořady. „Nejprve oslavíme třicet let kapely Samson Lenk a jeho parta, následně sedmdesát let Dalibora Jandy a šedesát let české legendární skupiny Olympic,“ prozradil Petr Holba s tím, že v plánu je i společný koncert kapel Alkehol a Walda Gang, dorazit na jih Čech by měl i Adam Ďurica, Bratří Ebenové či Josef Fousek. Chybět nebudou ani cestovatelské projekce.

Otáčko: Baletní premiéra, Dracula nebo Jindřich VIII.

Jihočeské divadlo přichystalo na léto před otáčivé hlediště v Krumlově dvě novinky. Jednou z nich je premiéra baletního představení. Dle slov ředitele Jihočeského divadla Lukáše Průdka se bude jednat o autorskou inscenaci Egon Schiele. Kromě této premiéry uvede Jihočeské divadlo na otáčivém hledišti další inscenace v obnovených premiérách. „Činohra uvede inscenace Dracula a Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) - obě v režii Martina Glasera. V roli Jindřicha VIII. se již tradičně představí Petr Rychlý. A dále uvedeme obnovenou premiéru inscenace Petra Formana Muž Dvojhvězdy,“ přiblížil program.

Dodal, že chybět nebude ani rodinné představení Úplně celá česká historie v režii Janka Lesáka, které se bude hrát v odpoledních hodinách. „Jedná se o příběh velkých dějin malého národa, který musel o svoji zemi bojovat tolikrát, že by to i větší národy dávno zabalily, a nechaly se radši trefit do hlavy řemdihem,“ nastínil ředitel Jihočeského divadla program.

Koncerty pod hvězdnou oblohou

Hudební Klub K2 oživí ještě před prázdninami letní kino Háječek. V rámci Týdne v letňáku se zde uskuteční šest koncertů. V době od 13. do 19. června zde Jihočechům budou hrát Pokáč, MIG 21, Lucie, Tomáš Klus, Jelen a slovenská legenda Horkýže Slíže.

České Budějovice by se v příštím roce měly stát jednou ze zastávek Naplno Festu. Ten se na českobudějovickém výstavišti uskuteční 22. července. Vystoupit zde mají stříbrná slavice Ewa Farna, oblíbený raper Marpo, Kali nebo slovenská zpěvačka Sima.

Na vážnou hudbu do Krumlova

Znovu znít bude v létě Českým Krumlovem vážná hudba. Od 14. července do 5. srpna se zde bude konat 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, poprvé s Gabrielou Rachidi jako ředitelkou festivalu. „Festival propojuje unikátního genia loci Českého Krumlova s klasickou hudbou. Osmnáct koncertů hlavního programu se odehraje na jedenácti výjimečných místech Českého Krumlova. Propojí historii s klasickou hudbou napříč uměleckými formami – tancem, pantomimou či důmyslnou scénografií. Kromě proslulých sólistů tak do jižních Čech přivedeme i nadané mladé hráče. Na koncertě Vadim Gluzman a mladí talenti, tak oslavíme 50. narozeniny legendárního houslisty společně s vítězi talentové soutěže Virtuosos V4+,“ nastínila dramaturgii letošního ročníku.

Hudba se vrátí pod hvězdné nebe Letní jízdárny, nově festival zavítá do synagogy, Egon Schiele Art Centra i kulturního centra Prádelna. Program nabídne nejen díla komorní, symfonická a sborová, ale i baletní suity, operní árie a španělské zarzuely. Doprovodný program ve Festivalové zóně v Klášterní zahradě nabídne zdarma výtvarné, sportovní i vzdělávací aktivity a samozřejmě multižánrové koncerty.