Právě tajemství lesa odhalily děti z naší školky při dnešním společném dopoledni. Tematický den tentokrát připravily paní učitelky z druhé třídy. Na jejich pozvání za dětmi přišel pan Pěsta, jednatel Městských lesů Prachatice. Vyprávění o lese a jeho obyvatelích bylo pro děti moc zajímavé. Všechny pozorně poslouchaly a důkladně prozkoumaly parůžky, parohy i jezevčí kožich. Pan Pěsta chtěl děti trochu nachytat. Ukázal jim vycpanou zaječí hlavu s malými parůžky a přesvědčivě vyprávěl o zvířeti jménem „pivoň“. Ale na naše filuty si nepřišel! Věděli, že zajíci parohy nemají a ten divný tvor je vymyšlený.



Závěrečná „zkouška“ a poznávání zvířátek na obrázcích dopadlo na výbornou. Nejenže děti dokázaly poznat skoro všechny, ale věděly i to, čím koho krmit, co kterému lesnímu živočichu nejvíc chutná a co by naopak mohlo škodit.

Panu Pěstovi děti poděkovaly velkým potleskem a voláním: „Nashledanou, zase za námi někdy přijďte!“



MIRKA STUDENÁ