Prachatice – Muzeum české loutky a cirkusu hodlá v letošním roce do svých aktivit zapojit nejmenší děti, ale také žáky a studenty prachatických škol

Hellyboy | Foto: Repro: Deník

. „Starším dětem, mládeži a dospělým je určeno komorní představení s prvky loutkohry a živým hudebním doprovodem Mord sec hadry. To připravujeme na začátek února,“ řekla vedoucí muzea Hana Matochová. V únoru na krátký čas přibude do muzea ojedinělá loutka. Jde o patnáct kilogramů vážící legendární komiksovou postavu Hellboye. Její autor navíc do muzea také zavítá a návštěvníci s ním budou mít možnost diskutovat nejen o tom, proč a kde vznikl nápad takovou loutku vytvořit.