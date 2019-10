Karel Hrůza a Karel Rabenhaupt pomáhají už sedm let. A každý rok se jedná o desítky seniorů. Ať už si chtějí založit třeba e-mailovou schránu, nebo dostali od svých vnoučat chytrý telefon. „Ročně je to sto padesát až sto osmdesát lidí, kteří potřebují pomoci,“ odhadují Karlové.

Někteří senioři přijdou jednou, jiní se vracejí. To v případě, že nechtějí jen jednorázovou radu, ale chtějí se třeba naučit ovládat počítač, který si pořídili domů. „Přicházejí k nám i senioři, kteří mají za sebou počítačové kurzy. Ale třeba už to zapomněli, nebo na ně byl kurz moc rychlý a oni si chtějí všechno pomalu vyzkoušet v praxi,“ říká Karel Hrůza. Výhodou poradny totiž je to, že se jedná o individuální pomoc. Každému, kdo přijde, se Karlové věnují zvlášť. „Hlavně u nás to nechodí tak, že bychom mu řekli, že tady mají myš, tady klávesnici, monitor a podobně. Tady člověk přijde a řekne, že by třeba potřeboval poštu. Takže s ním založíme adresu a učíme, jak dopis napsat, poslat ho, jak vložit přílohu. Všechno pěkně postupně,“ popisuje Karel Rabenhaupt.

Karlové ale dokáží pomoci i s orientací na internetu. Ukáží, jak si najít zprávy nebo třeba objednat zboží. „Každopádně sem za námi chodí lidi s konkrétním požadavkem, co chtějí umět, co potřebují. A podle toho společně pracujeme. Přinesou třeba tablet, že jim nefunguje, nebo že mají malou kapacitu paměti. Takže s nimi hledáme problém, jak ho odstranit a předcházet mu,“ vysvětlují Karlové.

Setkávají se ale i s tím, že přijdou senioři s novým telefonem. Chytrým. A to natolik, že vlastně jeho nový vlastník vůbec neví, jak si z něho zatelefonovat. „Vnoučata mu rychle ukáží, co s ním má dělat. Jenže jeho majitel se pak třeba bojí, aby neudělal něco špatně. A tak má telefon, který je sice chytrý, ale vypnutý,“ popisuje další problém, s nímž se v poradně setkávají, Karel Rabenhaupt. A tak Karlové společně s majitelem postupně a hlavně pomalu a srozumitelně ukáží, jak telefon ovládat. „Na nikoho nechvátáme, máme na každého čas. Nepotřebujeme ukázat, že my to umíme, potřebujeme, aby senior sám uměl svůj telefon ovládat,“ upřesňují a narážejí na to, že právě trpělivost je to, co do poradny seniory táhne.

„Přišla k nám paní, že by chtěla psát na počítači. Ale bála se, aby něco nezkazila.

Karel a Karel se proto pustili do práce a nejprve zájemkyni ukázali, jak psát.

Vysvětlili, že je to vlastně chytřejší psací stroj, kterého se nemusí bát. A nakonec si po několika návštěvách u nás založila i e-mailovou adresu a začala si z ní dopisovat,“ přidal příklad z praxe Karel Hrůza.

Výjimečné seniory a seniorské kluby sedm let oceňují Senzační Senioři (SenSen). Cenu Senior roku vyhlašuje projekt SenSen Nadace Charty 77 a cílem je upozornit veřejnost na nejstarší spoluobčany, kteří i přes svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění kolem sebe a obětavě a nezištně pracují pro druhé.

Letos bylo na ceny nominováno 104 seniorů z celé republiky. „Vybrat z více než stovky nominací nejlepší jednotlivce a kluby bylo těžké, ocenění by si zasloužil úplně každý,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77.

Jedna z letos udělených cen opět proto putuje do Prachatic. Porotci udělili Zvláštní cenu, kterou v Pražské křižovatce převzalo Senzační duo Karel a Karel. Tedy přesněji popsáno Karel Hrůza a Karel Rabenhaupt z Prachatic.

Ocenění získali za práci v počítačové a fotoporadně, kde se každý týden věnují seniorům. Učí je pracovat na počítači, zasvěcují je do kouzla fotografie, pořádají nejrůznější přednášky, výstavy i soutěže. Oba pánové vše kamarádům seniorům vysvětlují odborně, mile a bez nároku na odměnu.

A jejich práce přináší výsledky. Nejen, že Karel Rabenhaupt dokáže vysvětlit seniorům, jak například pracovat s fotoaparátem, ale ukáže jim, jak zvládnout co nejhezčí fotku.

Karel Hrůza pak zase klidným hlasem vysvětlí, proč se nebát počítače. „Je pravda, že moderní technologie jsou na některé seniory příliš rychlé. Chodí k nám ale třeba i pětaosmdesátníci, kteří se chtějí naučit s počítačem,“ popisují Karlové. Věk totiž podle nich není hranice, hranice je způsob, jakým jsou informace seniorům podány.

Že technologie jdou mílovými kroky dopředu, přiznávají i samotní pánové. „Je to tak, za těch sedm let, kdy jsme v poradně začínali, jsme urazili velký kus. Takže ani my se nemůžeme zastavit, pořád se učíme. Pravda je, že nás to baví. Často se stane, že sem přijde někdo se zařízením, které sami pořádně neznáme a musíme se nejprve zorientovat. Takže i my se to musíme nejdříve naučit, vyzkoušet si to a pak až předat naši zkušenost dál,“ shodují se Karlové.

A na závěr radí: „Vnoučata ráda obdarovávají své babičky a dědečky novými technologiemi. Je ale třeba zvážit, zda opravdu potřebují třeba v telefonu internet. A pokud nemají dostatek času, nebo trpělivosti, aby je s takovým zařízením naučili, mohou je třeba i vyděsit. A pak babička sedí v křesle v obýváku, kouká na nový telefon a říká si, co já s tebou budu dělat. A pokud se to stane, i proto jsme tu třeba i my.“