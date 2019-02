Prachatice - Cesta k webovým stránkám hudebních skupin a jednotlivých souborů ve městě je jednoduchá. Po zadání příslušných adres do webového prohlížeče lze okamžitě zjistit, že muzikanti pečují o své internetové prezentace často velice pečlivě a svědomitě.

Legendární prachatická skupina Ucházím se pyšní elegantními webovými stránkami. | Foto: Deník/Lukáš Vlk

Fanoušci skupiny Black Spirit Rose se na nedávno vytvořených internetových stránkách do zvědí vše o činnostech kapely, o koncertech, jednotlivých členech, nahrávkách a podobně. Vše přijatelnou a příjemnou formou. Nechybí zde ani rozsáhlá fotogalerie zachycující především jednotlivá vystoupení , a to již prakticky i dvou let starých.

„S naší internetovou prezentací jsme velice spokojeni. Můžeme se o ni starat sami, což je obrovská výhoda. Jde nám hlavně o kvalitní obsahovou stránku. Design nás už tolik nezajímá, ale musí samozřejmě vypadat alespoň trochu k světu,“ zhodnotil bubeník skupiny Michal Piloušek.

Netradiční podobu nabízí web death/thrashové skupiny Pressboil. Úvodní stránka přináší návštěvníkům aktuální novinky, které jsou efektně seřazeny podle jednotlivých datumů.

Rozsáhlá fotogalerie obsahuje řadu snímků z vystoupení, ale také například i z nahrávání prvního studiového dema skupiny s názvem Chainsaw Euthanasia, které nabízí celkem šest skladeb. Právě část tohoto dema si mohou zájemci zdarma poslechnout a zhodnotit, i když poměrně komplikovanou cestou, a to přes odkaz na docela jiný internetový profil skupiny.

Za zmínku dále stojí kvalitně zpracovaná historie, ale stejně tak dobře sepsané informace o členech a koncertech, ať už plánovaných či již odehraných.

Své názory mohou fanoušci jednoduše zaznamenat do návštěvní knihy, do které se lze snadno dostat přes příslušný odkaz. „Web jsme spustili teprve před půl rokem a jsme s ním velice spokojeni. Jejich autor, náš dobrý kamarád nám udělal velkou radost. Snažíme se o web dobře starat a vždy do něj vkládat nejčerstvější informace, a to samozřejmě pravidelně,“ zhodnotil kytarista skupiny Michal Socha.

Legendární grind–corová skupina Gride naopak nabízí dvě jazykové verze webu. Vzhledem k prakticky celosvětové popularitě, i když v poměrně uzavřené hudební scéně, je to zcela pochopitelný a nezbytný krok. Rozsáhlá diskografie zahrnující kazety, LP desky a v neposlední řadě také CD, je jednou z nejnavštěvovanějších sekcí celkově zdařilé prezentace.

Fotogalerie by mohla být pro návštěvníky stránek přece jenom vyřešena lépe, protože je nyní poměrně nepřehledná. Na druhou stranu sekce Bio, Band či Shows jsou vymyšleny velice důmyslně a efektně.

Ani zde nechybí návštěvní kniha, která je taktéž hojně vyhledávanou částí webu.

Stále populárnější místní Klarinetový soubor působící pod Základní uměleckou školou v Prachaticích vsadil především na obsahovou stránku. Právě z tohoto hlediska se jedná o prakticky bezchybnou prezentaci.

I tento hudební projekt nabízí na svých stránkách informace celkem ve dvou jazykových verzích, tedy taktéž v anglickém a českém jazyce.

Zajímavé prvky představují mimo jiné například ankety či sekce Repertoár s poměrně rozsáhlým výpisem všech souborem hraných skladeb.

Za více než kvalitně zpracovanou sekci lze považovat Nahrávky, ve které si fanoušci mohou udělat dobrou představu o kráse a síle hudby Klarinetového souboru.

O samotném klarinetu, jakožto zajímavém nástroji, se mohou zájemci dozvědět vše podstatné v přilehlé sekci s patřičným názvem O klarinetu, a to především prostřednictvím řady povedených videí.

Dětský chrámový sbor Pivoňky pod vedením Slávky Pivoňky Tomešové se rovněž pyšní povedeným webem. Celá struktura stránek je vyřešena jednoduše, avšak velice přehledně. Design je celý zbarven do růžové, která ale může na první pohled působit poněkud rušivě. Nechybí zde naopak ani stručné představení plánovaných akcí, představení jednotlivých členů či aktuální novinky.

Netradiční, ale v konečné fázi velice efektní způsob aktualizace stránek nabízí legendární prachatická skupina Ucházím, která na hudební scéně působí již déle než patnáct let.

„Aktualizujeme skutečně jen jednou za čas, ale na druhou stranu vždy dodáme našim fanouškům velké množství informací. Návštěvníci našich stránek se potom dozvědí především o koncertech, které připravujeme na dlouhou dobou dopředu. Stejně tak zde následně nechybí i vše podstatné, co se hned za několik měsíců v kapele událo. V současné době jsme však neaktualizovali poměrně dlouhou dobu, protože náš čeká výměna webmastera,“ popsal baskytarista skupiny Bořivoj Hrubec.

Po vizuální stránce se jedná o velice netradiční a líbivý vzhled stránek. Horní část webu tvoří výrazné logo skupiny, kterého si návštěvníci stránek všimnou na první pohled a elegantně je tak na originální webové prezentaci přivítá.

Webové stránky jednotlivých kapel a projektů

www.uchazim.wz.cz

www.blackspiritrose.ic.cz

www.pettingzoo.wz.cz

www.frantix.wz.cz

www.bandzone.cz/crazyorhigh

www.klarinetovekvinteto.wbs.cz

www.prachatice.cz/farnost/pivonky

www.pressboil.cz

topband.musicserver.cz/

www.gride.wz.cz

www.beltina.wz.cz

http://www.mujweb.cz/www/fadzitulikistulan/

http://www.ceska-pisen.estranky.cz/

http://www.medicaid.cz/