Krátce po deváté pak na pódium vtrhli jako stádo divokých zvířat členové kapely Jelen. Energický nástup na jeviště podpořila i rytmická píseň Jelen. „Krásně zpíváte a řvete,“ pochválil návštěvníky sám frontman kapely Jelen Jindřich Polák. „My jsme se na to odložené rande strašně těšili,“ pokračoval pak. Klidná jako voda, Co bylo dál? nebo píseň Tančíme spolu jsou jedny z nejznámějších písní, které na koncertě samozřejmě nemohly chybět.

Do setlistu byla k radosti mnohých zařazena i píseň Michala Tučného. Píseň Spím v obilí si v kulturním domě zazpíval snad každý. Na výzvu Poláka pak všichni návštěvníci poslali symbolický pozdrav Tučnému. V půl 11 se koncert chýlil ke konci. Závěrem zazněla skladba Zůstaň ještě jednu noc, kdy si fanoušci střihli refrén zcela sami. Za to sklidili odměnu v podobě pochvaly Poláka se slovy: „Jste fantastičtí, zpíváte krásně.“ Není divu, kulturním domem se jednohlasně neslo: „Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc, máš to stejně jak já a venku snáší se tma…“. Fanouškům se po koncertě naskytla možnost setkat se se svými idoly tváří v tvář. Této příležitosti využil například Rudolf Jakubčík z Nové Vsi.