Prachaticko - Přinášíme vám tipy pro volný čas.

Začátek prosince je pravý čas pro čerty a jejich kousky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

DNES (1. prosince)

Prachatice

Zimní zahrada MěÚ

Pavel Bače: Hledání harmonie, zahájení výstavy fotografií ptáků, divokých sobů i pižmoňů, snímky ze Šumavy i z celého světa, otevřeno v době otevření Městského úřadu Prachatice, do 31. prosince.

Prachatické muzeum

Tajuplný advent, tvůrčí dílna Vánoční polaz, symbol zimního slunovratu, vstupné 30 Kč.

Vimperk

DDM

Adventní odpoledne, tvořivé dílny pro děti, od 13 hodin.

Stará radnice

Vimperské peklo, tradiční návštěva čertovského podzemí, brány pekla se otevřou v 16 a zavřou možná v 19 hodin.

KD Cihelna

Čechomor, vánoční koncert kapely, od 19 hodin.

Volary

Městská knihovna

Stroom Dub, prodejní výstava výroků s vánoční tematikou, otevřeno v době výpůjční doby knihovny, do 21. prosince.

Strunkovice nad Blanicí

Kino

Zahradnictví: Nápadník, od 20 hodin, vstup 70 Kč.

Předsálí kina

Mikulášská prodejní výstava, zahájení, k mání výrobky na výzdobu, od 8 do 17 hodin, vstup dobrovolný.

ZÍTRA (2. prosince)

Prachatice

DDM

Tradiční vázání adventních věnců se skauty, od 14 hodin.

Městské divadlo

Lake Malawi, akustický koncert, od 19 hodin, vstupné 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě.

Kandlák

Led Zeppelin Southern Revival, od 21.30 hodin.

Vimperk

MěKS

Vánoční řemeslné trhy, vánoční zboží, vystoupení dětí ze ZŠ a kroužků DDM a MŠ, tvořivé dílny, od 8 hodin.

ZŠ TGM

Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu, průvod od TGM v 16.30 hodin na náměstí Svobody.

Ulice Rožmberská a Kaplířova

Adventní trh, 7. Vánoční charitativní bazar, od 9 hodin.

Volary

Náměstí

Vánoční trhy, od 9 hodin.

Klenovice

Obec

Rozsvícení vánočního stromu, od 17 hodin.

Javorník

Hotel Krásná vyhlídka

Veřejný turnaj v karetní hře Kačaba, registrace do 13.30 hodin, začátek od 14 hodin, startovné 100 Kč.

Husinec

Kulturní dům

Pekelný karneval, řádění čertů, od 15 hodin, vstup bez převleku 50 Kč, s převlekem 20 Kč.

Malovice

Švestkový dvůr

One Sep Before the Fall, Markéta Vacovská, Lenka Dusilová & Spitfire Company & Damúza, koncert, od 19 hodin.

Strunkovice nad Blanicí

Předsálí kina

Mikulášská prodejní výstava, k mání výrobky na výzdobu, od 10 do 13 hodin, vstup dobrovolný.

Šipoun

Enviromentální centrum

Vánoční tvoření, výroba výzdoby oken a dalších vánočních dekorací, od 14 hodin.

Bohumilice

Jízdárna Zámek Skalice

Mikulášský den, závody pro členy klubu od 14 hodin, svezení na koních pro veřejnost od 14 hodin, mikulášský průvod na koních od 15 hodin, vystoupení dětí z MŠ Bohumilice od 16 hodin, Pekelné hrátky v podání skupiny Berit od 17 hodin.

Šumavské Hoštice

U kostela

Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu, mini trh, od 17 hodin, zvonečky s sebou.

Pěčnov

Obec

Vánočník, příležitostný vánoční soubor zpívá vánoční písně a koledy, předvánoční koncert, od 16 hodin.

Buk

Obec

Vánočník, příležitostný vánoční soubor zpívá vánoční písně a koledy, předvánoční koncert, od 18 hodin.

Zbytiny

KD

Mikulášská besídka, odpoledne plné soutěží, od 15 hodin.

