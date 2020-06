Od pondělí 8. června Jihočeské divadlo (JD) opět obnovuje svou činnost. První hrací den plánuje ve velkém. Konají se hned dvě interaktivní prohlídky a jako první hru JD uvede v KD Vltava Společenstvo vlastníků. Návštěvníci se mohou zastavit ve foyer JD, kde od 15 do 18 h dostanou inscenační plakáty minulých sezón, získají podpis od sólisty baletu Zdeňka Mládka, činoherní herečky Věry Hlaváčkové či herců z Malého divadla. Zakoupit zde lze za 450 Kč knihu Po stopách Jihočeského divadla o jeho historii, kterou JD vydalo ke svému stému výročí. V 15.30 h zazpívá pěvec Peter Malý v doprovodu Mikoláše Troupa na clavinovu. V 15.45 hodin Mikoláš Troup doprovodí zpěváka Lukáše Randáka. V 16 h je vystřídá violoncellista Václav Žák a Jana Urbanová s clavinovou.

Přísná opatření, která nařizovala usazovat diváky ob řadu a s rozestupy, byla uvolněna. Podle vedoucí marketingu a komunikace Jany Mazurové stále platí program uvedený na webu divadla. To hraje v KD Vltava Společenstvo vlastníků, Na Půdě Nesmír, Dobrý proti severáku, Pod sněhem či talk show Kupé na půdě. Malé divadlo nabízí dětská představení O Palečkovi, Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel, a hru pro celou rodinu Čechomoří či hru Nuda! aj. Nebude chybět ani oblíbené scénické čtení Listování. Na velké scéně JD uvidíte taneční inscenaci Tramvaj do stanice Touha. „Program nebudeme zahušťovat, ale řady ano. Prodáváme nyní celou kapacitu,“ vysvětluje Jana Mazurová.

„Ačkoliv uvolňujeme kapacitu všech hledišť, zachováváme chladnou hlavu a hygienická opatření,“ nechali se slyšet zástupci JD. Tam se dodržuje tzv. divadelní desatero, aby se diváci i personál cítili bezpečně. To říká, že všichni, diváci i personál až na herce na scéně, nosí roušky. Kdo ji zapomene, tomu JD poskytne jinou. Dodržuje se od cizích odstup 2 m. Nemusí členové rodiny mezi sebou. S příznaky nemoci COVID-19 raději buďte doma.

Nejbližší program 8. 6. 10 a 14 h – Interaktivní prohlídka JD (max 15 osob); 19 h – KD Vltava: Společenstvo vlastníků 9. 6. 10 h – Malé divadlo:O Palečkovi, 19 h – KD Vltava: Společenstvo vlastníků 10. 6. 19.30 h – Na Půdě: Nesmír 11. 6. 19.30 h – Na Půdě: Dobrý proti severáku 12. 6. 19.30 h – Na Půdě: Kupé na půdě 13. 6. 10 h – Malé divadlo: O Palečkovi 15. 6. 19.30 h – Na Půdě: Pod sněhem, 18.30 h – Malé divadlo: Čechomoří