Z videoklipu a závdavku pro Českou televizi, který vznikl už minulý rok v Koločavě na Ukrajině, vzejde snímek Nikola Šuhaj, muž s velikou touhou. „Muži touží po svobodě a ženy po tom, aby je milovali,“ naznačuje režisér hlavní myšlenku chystaného snímku.

V něm bude hrát kromě herců z Divadla Husa na provázku také orchestr Jihočeské filharmonie. „Nadechl jsem se, když jsem je slyšel hrát,“ libuje si režisér. Muzikanti jedou v roadmovie autobusem hrát do Koločavy. „Někdo zpívá a je to tak uhrančivé, někdo se zamiluje, někdo se utopí …,“ říká Vladimír Morávek.

Žánrem by film přirovnal ke komedii Hoří, má panenko. „Hrají parodii na sebe sama. Je to taková groteska,“ vysvětluje. Filharmonici ve filmu jedou koncertovat s velkou pompou. Přitom zapomenou herce, kterého pak nemohou najít, na pumpě. „A tak hrají Baladu pro banditu. Je to směšné a dojemné,“ doplňuje režisér.

Podobně jako s filharmoniky, kteří představují muzikanty, to bude s Bolkem Polívkou, jehož role se jmenuje Bohuslav Polévka. „S Bolkem byla spousta zábavy,“ chválí si Vladimír Morávek natáčení. Roli dostal také Miroslav Donutil.

Loni nad závdavkem strávil Vladimír Morávek pět dní. V sobotu 10. srpna měl za sebou šestý den pokračování ve filmování. „Právě jsme natočili duhu na opuštěné pumpě, kde to hrálo všemi barvami, ještě máme na programu noční oblohu a to, jak si autobus urazil kolo,“ vyprávěl večer režisér. Natáčení bylo pro muzikanty podle ředitele Jihočeské filharmonie Otakara Svobody náročné. „Bylo to takové zpestření. Sice namáhavé, ale zábavné a všechno zvládli,“ hodnotí ředitel.

Filharmonici ještě do filmu dodají hudbu. Bude se nahrávat ta, kterou v reálu hráli v Koločavě.

Režisér plánuje ještě čtrnáct natáčecích dní a dokončovacích prací v září. Za 14 měsíců by měla být premiéra. První ukázku výsledku natáčení pro známé a spolupracovníky chystá do Českých Budějovic.