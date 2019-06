Svérázný anglický humor, který je pro Saturnina přímo šitý, vznikl v roce 1942 z krátké povídky v Lidových novinách a podařilo se mu vytvořit jedinečný příběh plný situační komiky. A když se do anglického zvláštního humoru přidají vhodně vsunutá česká přísloví, zejména v podání tety Kateřiny, divák se musí smát tak, že se za břicho popadá.

Saturnin se Netolickým ochotníkům opravdu povedl. Svérázný humor Saturnina, vynikající dialogy pana Jiřího se slečnou Barborou, které nakonec vyústí v jejich spojení až na věky, dědeček a jeho vtipné glosy a moudra osvěží celý příběh. Doktor Vlach hodně vyřeší, no a teta Kateřina, ta v podání Ivety Uhlíkové ožila a jako by vystoupila z televizní obrazovky, kde tetu Kateřinu vytvořila paní Synková a na Kratochvíli je zahrána tak, že originál by určitě zatleskal. To jak Iveta Uhlíková bravurně ovládá tu krásnou češtinu, na které si režisér Miroslav Mikeš zakládá, opět nemá chybu. Nechybí nemocný Milouš, ošetřovatelka v nemocnici se zajímavým výstupem u poraněného kotníku, na doktorku Zajíčkovou a její choutky, řidič sanitního vozu, na zřízence ze ZOO, jenž má v úvodu velmi zajímavou průpovídku a redaktorka. No a samozřejmě Saturnin ten v podání Patra Šmída je podán perfektně, zejména jeho výřečnost u vážně nevážného anglického humoru, svérázných gest a zejména bravurních vtípků na adresu Milouše s tetou Kateřinou, tak to se musí divák smát.

Co dodat na závěr. Spolek divadelních ochotníků tyl Netolice opět sáhl výborně. Je vidět, že pan Miroslav Mikeš má velkou zásobu a ví, co by se do zahrady v Kratochvíli hodilo. Český autor Zdeněk Jirotka se Saturninem, jak sám mně prozradil, je jeho velkým snem. „Víte, Saturnin mě napadl po Sluzích dvou pánů, kterého jsme zde hráli a to tak, že když tady máme sluhu pro dva pány, tak proč nedat sluhu jednoho pána. Jeden večer seděli u televize s manželkou a říká mi, Míro jsi tam již téměř třicet let, tak do zahrady dej tvého milovaného Saturnina a potom již budeš vědět, že si v zámecké zahradě na Kratochvíli nechal všechno,“ uvedl.

Já věřím, že Saturninem to nekončí a že i dál se budeme bavit, vždyť třicítka divadelního léta na Kratochvíli klepe na dveře a to je jistě výzva.

Ladislav Beran