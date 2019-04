Desáté výročí založení oslavuje seniorský Country klub SenSen Prachatice. Klub je součástí prachatického sdružení Senioři ČR. Nápad založit taneční skupinu přišel tehdy přímo od členů. „Tehdejší předseda Jiří Dolejš vyzval členy, aby přišli s nápady na rozšíření zájmových kroužků,“ vzpomíná Zdena Hrůzová, předsedkyně prachatického sdružení Senioři ČR s tím, že v té době měli prachatičtí senioři svůj sbor Radostné přátelství.

Vznik country klubu pak vybrali senioři mezi sebou v anketě a už to šlo ráz na ráz. Přesně 5. dubna roku 2009 se tanečníci nově vznikajícího klubu sešli poprvé a začali trénovat taneční kroky.

CHLAPŮ JE MÁLO

Hned na začátku se přihlásilo osmnáct párů a sladit se do tanečních formací nebylo v prvních měsících tréninku vůbec nic jednoduchého, country všichni sice znali, ale zkušenost na tanečním parketu chyběla. „Učili jsme se od husinecké country skupiny Wency. Poradce nám dělali manželé Koubovi, s nimi jsme skládali první taneční formace a učili prachatické seniory základní taneční kroky a celé tance,“ popisuje Zdena Hrůzová a dodává: „Navíc nám chybělo pár chlapů, a tak ženy je musely v páru suplovat. A je to tak dodnes.“

Nezapomněla zmínit, že někteří ze zakládajících členů Country klubu odešli, protože jim tančit nedovolí zdravotní stav nebo odešli do countryového nebe.

ZVLÁDNOU KROK I TEMPO

Country klub SenSen Nejstaršímu tanečníkovi v Country klubu SenSen Prachatice je 83 let.

Nejmladšímu tanečníkovi je 63 let.

Country klub v současné době tvoří osm párů, jsou to:

Jaroslava Ženíšková a Jiří Pfeffer.

Jaroslava a Karel Jirouškovi.

Jana Ryvolová a Silvestr Sekáč.

Lída Jiroušková a Jana Hlávková.

Anna Bouchalová a Marie Mášlová.

Milena Karabášová a Růžena Filipová.

Jaroslava Kabátníková a Zdeněk Hanzal.

Zdena a Karel Hrůzovi.

Začátky prý byly pro všechny tanečníky hodně těžké. Chyběla zkušenost, koordinace. „A hlavně udýchat rychlé tempo a zapamatovat si všechny kroky pro nás bylo dost náročné,“ směje se Zdena Hrůzová. Senioři se pustili do učení a už 1. října 2009 měl Senior Country klub Prachatice první ostré vystoupení. A všichni ho zvládli na jedničku. V prvním roce vzniku tak soubor okusil pódium dvakrát.

Úspěch z prvního vystoupení hnal seniory dál a dál a vybírali další nové tance, na které si připravují choreografie. Dnes jich mají přibližně šestadvacet. Vystoupení bývá okolo deseti.

Nemají žádného vedoucího. „Vše si připravujeme sami. Máme vedení kolektivní,“ říká Zdena Hrůzová a upřesňuje, že nápady sbírají na internetu, kde koukají na videa, která tam umisťují profesionálové. Od nich sbírají inspiraci a snaží se jejich choreografie proměňovat na parketu.

Počet tanečníků se za deset let výrazně nemění. Ale parta roztančených seniorů dokáže vyrazit na taneční parket klidně ve čtyřech. Jezdí totiž roztančit bály v širokém okolí. Tančí a tančili po celém jihu Čech i v Praze, v Německu či na festivalu Chorvatsku a vždycky sklidili obrovský úspěch. Tradičně vystupují při Slavnostech Zlaté stezky v Prachaticích „Všichni nemají čas, někdo může být marod, mnozí ještě pracují nebo mají různé brigády, a když se jede na vystoupení, odjíždíme třeba po obědě. Z toho důvodu může být účast slabší. Poradit si ale umíme se vším,“ vysvětluje Zdena Hrůzová s tím, že vždy všichni vědí, co mají na parketu dělat.

Poradit si dokáží s jakýmkoliv prostorem, stačí když alespoň pár dní dopředu znají velikost. Upraví si choreografii přesně do místa, kde vystupují.

TOLERANCE NENÍ TŘEBA

Novou choreografii mají senioři každý rok. Tu si dokáží upravit pro jakýkoliv počet tanečníků. „A vůbec nám nevadí, když nás jede lichý počet,“ popisuje.

Prachatičtí senioři tancují s radostí a láskou, i když jejich průměrný věk je 72 let. „Máme tam mezi sebou mladíky hned za šedesátkou, ti nám průměr trochu snižují,“ směje se Zdena Hrůzová s tím, že průměrný věk říká před vystoupením záměrně, to aby měli tanečníci předem omluvu a toleranci za případné chybičky, které udělají. Prachatičtí tanečníci žádné omluvy nepotřebují, tancuje jim to skvěle.

Za deset let nasbírali pět různých druhů kostýmů, které jim všem na míru šijí ve Vimperku a podle nálady i tanců je mohou střídat. K tomu mají také stejná trička a další oblečení, aby bylo jasné, odkud jsou a kam patří.

HLEDAJÍ POSILY

Podle Zdeny Hrůzové by Country klub potřeboval mladší krev. Občasné zdravotní indispozice jednotlivých tanečníků mohou zhatit plány na vystoupení.

Přijmou do svých řad tanečníky ve věku 65 plus. „Nezáleží na váze ani na věku. Poslední slovo v tanci mají chlapi. Ženské mluví zase do kostýmů,“ říká Zdena Hrůzová. Ti, kdo by chtěli okouknout, jak to v Country klubu chodí, se mohou přijít podívat na společný trénink. Tanečníci se scházejí každý týden v úterý. Cvičí zhruba dvě hodinky. „Ale to i s tím, že si povyprávíme, co se stalo v uplynulém týdnu,“ popisuje.

A protože je letošní rok výjimečný oslavou desátých narozenin, v Prachaticích se Senior Country klub SenSen předvede domácímu publiku hned desetkrát. Jedno z vystoupení bude pod širým nebem na Velkém náměstí před prachatickou radnicí. „K tomu jsme navíc pozvali také děti ze základních škol, doufáme, že to vyjde, taneční kroky už děti cvičí,“ ujišťuje Zdena Hrůzová.

Plánují vyrazit i do světa, třeba do partnerského města Zvolen. Společně vyrážejí na poznávací dovolené či prodloužené víkendy.