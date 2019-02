Chroboly – Tradiční Mariánská pouť v Chrobolech, která se koná každoročně vždy první zářijovou neděli se v letos uskuteční 5. září.

Pouťový víkend začne páteční akcí, tedy 3. září od 21 hodin pouťovou zábavou, na které vystoupí oblíbená kapela Parkán. Ke vstupnému, které činí pouhých 100 Kč bude jako bonus porce čerstvě pečeného selátka přímo z místa konání. Samozřejmě pouze do vyčerpání zásob.

V sobotu 4. září se od 16 hodin uskuteční Adorace a pobožnost v kapli Panny Marie Lurdské, kterou povede P. Mgr. Petr Hovorka, a to za účasti převážně německých občanů.

Neděle 5. září započne od 10 hodin Slavnostní česko – německou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrobolech.

Od 10.30 hodin se uskuteční exhibiční soutěž požárních družstev o Pouťový pohár obce Chroboly v požárním útoku do vrchu + štafetě speciál. Startovat se bude od obecního úřadu směrem ke kostelu. Štafeta proběhne v prostorách terasy kulturního domu.

Od 14 hodin začne v kulturním domě odpoledne s dechovkou, kterým Vás bude provázet hudební seskupení Jihočeští rodáci v čele s kapelníkem Vojtěchem Veselým.

Po celou dobu bude zajištěno občerstvení i tradiční pouťové selátko. Návštěvníci Chrobol, kterým nevadí krátká procházka přírodou, si budou moci prohlédnout kapli P. M. Lurdské, v jejíchž vnitřních prostorách je umístěna expozice fotografií a dochovaných historických předmětů.