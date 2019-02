Do Českých Budějovic se podívá těsně před svými 27. narozeninami. Ve světě opery se totiž pohybuje i přes svůj mladý věk, jako ryba ve vodě.



Zkušenosti získával v operním studiu Bavorské státní opery v Mnichově a poté byl od roku 2016 historicky prvním Čechem, který se stal frekventantem Lindemannova programu při newyorské Metropolitní opeře. Tréninkový program školí mladé operní zpěváky. „V jazycích, operním repertoáru, jevištním projevu, tanci, ale také pro předzpívání a sebeprezentaci pro operní domy a agentury po celém světě,“ vysvětluje zpěvák.



JE TO POŽEHNÁNÍ, ŘÍKÁ



Od letošní sezony působí jako sólista Stuttgartské opery. V takový úspěch, jak přiznává, doufal, ale stejně bývá dnes a denně překvapen štěstím, které ho provází. „Je to požehnání, o které se člověk musí starat a pečovat,“ říká úspěšný pěvec, který obdržel v roce 2017 obdržel cenu Classic Prague Awards v kategorii talent roku.



Má vůbec ještě nějaký sen? „Chtěl bych na sobě pracovat tak, abych mohl zpívat na co nejvyšší úrovni a co možná nejdéle a dělat radost lidem po celém světě,“ přeje si do budoucna Petr Nekoranec a dodává: „Trochu toho osobního života a pohody by také nevadilo, ale nemůžu chtít všechno.“



DOBRÁ HUDBA A JÍDLO



Trochu relaxu si však věčně zaměstnaný pěvec dopřeje možná překvapivě domácími pracemi. „Vím, že to zní zvláštně. Rád vařím. Samozřejmě k dobré hudbě patří i dobré jídlo. A to si rád připravím,“ svěřuje se Petr Nekoranec.



PŘIJEDE DO BUDĚJC



Svůj um zpěvák předvede i v Českých Budějovicích, a to v pondělí 4. března v budějovickém divadelním sále DK Metropol. Doprovodí ho komorní orchestr Barocco sempre giovane, s nímž spolupracuje od svých studií na pardubické konzervatoři. Hostem koncertu bude mladá sopranistka Kristýna Kůstková. „Společně jsme přichystali pestrý program. Kromě barokní hudby se můžete těšit i na španělské zarzuely,“ láká Petr Nekoranec. Koncert pořádá Agentura TRDLA s.r.o.



„V Budějovicích jsem nikdy nebyl a moc se těším,“ usmívá se mladý tenorista, který bohužel nebude mít moc času na prohlídku města. „Po koncertě se musím vrátit ke svým povinnostem v Německu, ale určitě se tu porozhlédnu,“ slibuje. České publikum považuje za velmi vřelé a vděčné. „Ocení kvalitu,“ chválí Čechy.