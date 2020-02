Dále byli v této kategorii nominovaní Alois Švehlík za roli ve filmu Na střeše, Hynek Čermák za film Národní třída, Jiří Schmitzer za film Staříci a Jiří Lábus za film Vlastníci. „Jsou starší a zkušenější, hrají léta,“ přemýšlí Věra Kotlárová. Věděla prý od začátku, že film sklidí úspěch. „Vždyť jsem s Péťou byla na natáčení,“ usmívá se a přiznává: „Ale nedošlo mi, že bude takhle úspěšný i Péťa.“

Po Nabarveném ptáčeti dostal Petr Kotlár prý další nabídky, ale bohužel je musel odmítnout kvůli problémům se zuby. „Teď jsou hlavní zuby,“ říká babička s tím, že ale vnukovi případné další natáčení povolí.

Snímek viděla už dvakrát, jednou v Benátkách a jednou na premiéře. „Celé jsem to probrečela, bylo to neuvěřitelné,“ vzpomíná. Při projekci se také dívala na své vnuky. „Péťa film komentoval svému bratrovi Míšovi a říkal mu, co bude následovat,“ vypráví Věra Kotlárová.

S hochem se chystá na slavnostní předávání cen České filmové a televizní akademie 7. března do pražského Rudolfina. „To víte, že se těšíme,“ dodává.

Nabarvené ptáče bylo nominováno na nejlepší český film, jeho režisér Václav Marhoul za nejlepší režii, Jitka Čvančarová za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Snímek se uchází o Českého lva i v kategoriích nejlepší scénář, kamera, střih, zvuk, filmová scénografie, kostýmy, masky i filmový plakát (nestatutární cena).