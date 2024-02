Šumavské Hoštice se v tomto týdnu už podruhé objevily v policejní svodce. O víkendu tam policisté chytili „rychlého šoféra“, který uháněl kolem obce sto sedmdesátkou. Teď hledají zloděje.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Do prodejny v Šumavských Hošticích se vloupal zloděj podle informací prachatické policejní mluvčí Martiny Joklové někdy v polovině minulého týdne. Majitel prodejny oznámil, že mu zmizely drobné mince a drahé nářadí. „Šlo o aku frézu značky Makita s baterií a přenosným kufrem,“ upřesnila mluvčí prachatické policie. Uvedla, že majitel prodejny škodu odhaduje na třicet tisíc korun.

Případ šetří vimperští policisté jako porušování domovní svobody v souběhu s krádeží. Ve vyčíslené škodě je podle Martiny Joklové zahrnuto i poškození dveří, kterými se zloděj do prodejny dostal. Vimperští policisté by nyní potřebovali pomoc veřejnosti. „Pokud by se našli svědci události, mohou kontaktovat vimperské kolegy na telefonním čísle 974 236 780 nebo na tísňové lince 158,“ vyzvala Martina Joklová.