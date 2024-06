Potetovaný muž posilněný alkoholem měl založit 18. srpna 2023 ve večerních hodinách požár, který zasáhl nejen přístřešek, stáje, stodolu a sklady, ale ničil i vybavení uvnitř, zejména zemědělskou techniku, palivové dřevo či desítky balíků sena. Soupis položek, které lehly popelem, zabral několik stran. „Opakovaně a úmyslně poškozoval majetek jiných zapálením už dříve, o tom svědčí i jeho pestrý trestní rejstřík. Druh a výše sankce odpovídá závažnosti a následkům jeho činu. Sám přispěl ale doznáním k rychlosti a efektivitě řízení. Vzdal se i své původní obhajoby založené na tvrzení o nedbalosti,“ dodával Hájek.

Má strach i z následné pomsty

Majitel farmy Pavel Štěpánek ho najal jako pomocnou sílu na inzerát, znal ho pouze šest týdnu. Nejdříve si myslel, že statný muž zastane dost práce a bude pro zemědělskou výrobu přínosem, ale opak se stal pravdou. „Nejdřív se mě bál, pak mnou pohrdal. Na farmě se stávaly klukovské věci, ale stupňovalo se to. Mám obavy, že mi bude škodit i po propuštění. Čím delší trest, tím lépe,“ uváděl s tím, že se může na svobodu dostat v polovině výkonu například za dobré chování.

Poškozený také počítá s tím, že náhrady se nemusí dočkat. „Sám jsem většinu škod odpracoval, abychom stihli do zimy zajistit zvířata. Po požáru zůstaly ruiny, jen úklid trval měsíc. Stavební firmy měly čas až na jaře, tak jsme se do toho pustily svépomocí,“ vzpomínal. „Je jedno, jestli to bylo 11 nebo 13 milionů, skutečnost byla devastující,“ uváděl. Ačkoliv obžalovaný odmítl vypovídat, k odškodnému se vyjádřil. „Budu se snažit škody splácet podle svých možností a výdělku,“ řekl.

Možný zastřený motiv nenávisti

Podle Štěpánka jsou důležité důvody, proč to udělal, které mohly být i rasově a nábožensky motivované. „Je to hrozně důležité v dnešní době. Mluvil jsem s jeho matkou, v životě jí přinášel jenom starosti. Bojí se ho, musela se přestěhovat, aby jí znovu nepodpálil barák,“ rozvíjel příběh.

Vladimíra K. měla vychovávat babička, nedávala mu hranice, stal se nezvladatelným. „Ačkoliv je vyučený opravář strojů, moc toho neuměl. Zapálil kůlnu sousedce, která byla židovka a pomáhala s jeho výchovou, v té době začala pramenit nenávist. Měl problémy s alkoholem, minimálně ho iritovaly naše přátelské vztahy k Izraeli, máme na farmě i takovou skulpturu. Proto mnou pohrdal, i když na oko tvrdil, že mě má rád,“ popisoval.

Nejednou netekla na farmě voda, byly shozené jističe, vypuštěné nádrže a jezírka. Závady nenápadně přibývaly, řetězilo se to a stupňovalo až k osudnému požáru. „To nebyla zkratová situace, ale něco ho pořád pudilo mi škodit. Nebylo to omylem, ale vedl ho k tomu nejnižší z popudů,“ míní Štěpánek.

Nešlo o otázku víry?

Vyjádření poškozeného nenechalo ani Vladimíra K. chladným. „Musím reagovat, každá mince má dvě strany. Matka chodila za jinýma chlapama, nestarala se o mě, nechovala se jako matka. Otec byl alkoholik a vybíjel si na mě vztek, proto mě vychovávala babička a děda,“ popisoval nelehké dětství.

Prý si myslel, že s novým zaměstnavatelem bude vycházet. „Nejsem taková zrůda, jak tady nastínil. Je mi jedno jakou má víru, já nemám žádnou. Vždy jsem se ho zastával, nebyla to pomsta. Ani nevím, co to tam má za pomník. Je mi líto, co se stalo a že jsem ho vůbec poznal. Je jedno jaký dostanu trest 10, 15, 30 let, už se tam nechci nikdy po propuštění vracet a mstít se,“ tvrdil.

Svého bývalého zaměstnavatele se snažil také různé pošpinit. „Nechával měl řídit bez řidičáku, falšoval pracovní výkazy, pracovali jsme i v noci,“ uváděl například. Hlavním motivem měla být ale i podle soudního senátu pomstychtivost. „Už dříve byl souzen za podobné skutky, nyní zneužil svého zaměstnavatele. Nelze mu uložit nižší trest, jelikož jeho jednání je výrazně společensky škodlivé. Neprojevil ani upřímnou lítost, jeho slova rozhodně nelze považovat za kajícná,“ hodnotil soudce Jaromír Hájek.

Rozsudek není pravomocný, zúčastněné strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.