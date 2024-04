Dva muže hledají prachatičtí kriminalisté. V týdnu požádali o pomoc i veřejnost prostřednictvím tiskové mluvčí Martiny Joklové. „První z mužů se vyhýbá nástupu do výkonu trestu, druhého muže soud shání pro neplacení výživného,“ uvedla Martina Joklová.

Muži, které hledají prachatičtí kriminalisté. | Foto: Policie ČR

Hledaný Patrik R.Zdroj: Policie ČRDoposud provedené kroky a úkony k jejich nalezení jsou negativní, a tak prachatičtí kriminalisté zařadili oba muže do pátrací aplikace. První z mužů Patrik R. je vysoký zhruba 168 centimetrů a je mu 31 let, i když vypadá maximálně na třicet. „Poznávacím znamením může být tetování. Pod levým okem má tetování ve tvaru kotvy, na levém spánku květinu. Výrazné je tetování i na krku, rukou a těle,“ upřesnila popis Martina Joklová. Soud na Patrika R. vydal příkaz k zatčení pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy už v říjnu 2019. Hledaný se živí příležitostnými pracemi po celé České republice. Není ani vyloučeno, že by se mohl zdržovat v zahraničí.

Hledaný Ladislav Č.Zdroj: Policie ČRDruhý z hledaných mužů Ladislav Č., po kterém bylo vyhlášeno pátrání loni v březnu, nedávno oslavil jedenašedesáté narozeniny, měří 170 až 190 centimetrů, má hnědé oči a šedé vlasy. „Na hledaného vydal okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, kterému se vědomě vyhýbá. Hledaný by se mohl živit jako kuchař,“ doplnila informace mluvčí prachatické policie.

Opilá a bez papírů nezvládla řízení, projela zdí domu v Chlumanech

Jakékoli informace o výskytu či pohybu hledaných mužů mohou svědci sdělit kriminalistům prostřednictvím tísňové linky 158. „Informace mohou případně předat i na kterékoli policejní služebně,“ uzavřela Martina Joklová.