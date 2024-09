Recidivistu Vladimíra K. usvědčily kamerové záznamy a on vinu před českobudějovickým krajským soudem přiznal. Navíc nešlo o první žhářský čin. Majetek jiných úmyslně poškozoval zapálením už dříve. „Druh a výše sankce odpovídá závažnosti a následkům jeho činu. Sám přispěl ale doznáním k rychlosti a efektivitě řízení. Vzdal se i své původní obhajoby založené na tvrzení o nedbalosti,“ uvedl v červnu soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích Jaromír Hájek.

Krajský soud uznal Vladimíra K. vinným z úmyslného obecného ohrožení, uložil mu zaplatit škodu a poslal ho na devět let do věznice se zvýšenou ostrahou, přitom mu hrozilo až patnáct let vězení. S přísnější věznicí ale odsouzený muž nesouhlasil a u vrchního soudu se dožadoval mírnějšího typu. „Je tam minimální možnost pracovního zařazení. Jsem člověk, který je zvyklý pracovat, a mohl bych po dobu, kdy budu vězněn, alespoň málem přispět k náhradě škody. Člověk je tam zavřený s vrahama, nepatřím tam. Mám obavy o svůj život a zdraví,“ řekl odvolacímu senátu. Podle Michala Hodouška ale recidivista nesplňuje podmínky pro umístění do mírnějšího vězeňského režimu. „Ve věznici s ostrahou již pan obžalovaný vykonal několik trestů a zjevně to žádný pozitivní vliv nemělo,“ poznamenal soudce.