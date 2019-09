Děti mají tendenci zamilovat se do svých vzorů a idolů, kterými bez pochyby mohou být i pedagogové. Většina těchto případů končí však pouze jako platonické vzplanutí a úsměvná vzpomínka.

V případě Jiřího a Jany tomu bylo však jinak. On byl učitelem tělesné výchovy, matematiky a fyziky na střední škole. „Říká se, že srdci neporučíš,“ sděluje bývalý pedagog, který svou současnou manželku potkal právě při výkonu zaměstnání.

„Jako učitel byl skvělý, vše vysvětloval zábavnou formou, aby i nudná fyzika bavila. Věkový rozdíl jsem si nepřipouštěla. Od prváku jsem po něm pokukovala. Imponovala mi jeho zralost, rozhled a měl charisma,“ sdělila o patnáct let mladší Jana.

Jana byla podle jeho slov drobná a zvídavá dívka. „Vždy mě překvapovalo, s jakým zájmem sleduje výklad a baví ji studium. Byla jiná než ostatní studentky,“ všiml si. Postupem času začal tušit, že její zájem se netýká jen vzdělání. „Často mi připadala taková zahleděná, když se mnou mluvila, byla nervózní, ale stále se snažila hledat témata k rozhovoru,“ popsal první náznaky.

Společný výlet

Ve čtvrtém ročníku před maturitou jeli na týden na kola. „Měl to být takový rozlučkový výlet pro třídu zaměřený na cyklistiku a jeli jsme i vodu. Předposlední večer si ke mně Jana přisedla u táboráku,“ vzpomíná. U ohně Jiřímu položila ruku na nohu a on vše pochopil.

„Věděla jsem, že je svobodný, dlouho mě to k němu táhlo. K prvnímu kroku jsem však sbírala odvahu. Měla jsem strach, jak si to vyloží a zda mě neodmítne,“ říká Jana s úsměvem. Později večer mu lehce „ovíněná“ vyznala lásku.

„Samotného mě to překvapilo, ale najednou mi to připadalo úplně přirozené,“ popsal, proč její city opětoval. Zpočátku vztah tajili, scházeli se po večerech. „Chtěli jsme počkat po maturitě, ale jednou to prasklo. V parku jsme potkali její spolužáky a rychle se to rozkřiklo,“ dodal detaily.

Přes překážky spolu

Lidé na ně koukali skrz prsty, situace byla velmi těžká. „Neunesl jsem to a raději dal výpověď. Pomluvy a udání nás ale spíše stmelily. Jde o netradiční vztah, ale co je komu do toho, v dnešní době volné lásky,“ míní.

Dnes už uteklo mnoho let, ale stejně chtějí zůstat v anonymitě. „Raději jsme se kvůli tomu i přestěhovali. Rodiče našemu vztahu také nefandili, ale nakonec jsme si k nim našli cestu. Pochopili, že se máme rádi,“ uzavřela Jana.

Přesto, že v tomto případě vztah neodporuje zákonu, stále se na podobné páry lidé dívají jako na neetické a přináší jim to řadu problémů. Považují podobná partnerství za tabu. „Na druhou stranu možná lepší potkat životní lásku ve škole než ve striptýzovém baru,“ podotkl nakonec Jiří.