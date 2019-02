České Budějovice – Podobnou situaci už ve své kariéře zažil. Jeden z lídrů hokejového Motoru Tomáš Nouza (33 let) bere odpočet šesti bodů jeho za administrativní pochybení jako fakt. „Není to žádná tragédie. Taková věc se může stát," připustí.

Tomáš Nouza | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Kdy jste se vy osobně dozvěděl, že přijdete v tabulce o šest bodů v tabulce?

Ve čtvrtek odpoledne jsme si o tom s klukama z týmu začali psát. Poté, když to vyběhlo na internetu.



Co vás v první chvíli napadlo, když jste tuto nepříjemnou informaci zaregistroval?

Takováhle zpráva samozřejmě nikoho nepotěší, ale nedá se nic dělat. Chyba se stala a už to nikdo nevrátí. Musíme jít hlavně dál a vrátit se zase na první místo.



Jste jediný v týmu, který už podobnou situaci zažil?

Ano. Zažil jsem to v Mladé Boleslavi, ale tenkrát to bylo trošku něco jiného. Odebraných bodů bylo daleko více a následky byly takové, že jsme spadli na poslední místo v tabulce a šli jsme do baráže. Tohle je trochu jiný případ. Bodů jsme ztratili šest a jsme třetí v tabulce. Na první místo ztrácíme jenom bod a nemusí být tak těžké se na vedoucí pozici znovu vrátit.



Může ale takováhle situace s týmem přece jen trochu zamávat?

Pochopitelně bylo příjemné být na prvním místě s pětibodovým náskokem. Věřím však, že náš tým je tak silný, že se to na něm neprojeví.



Měli jste k této nepříjemné události sezení v kabině?

Většina kluků to zjistila už ve čtvrtek z internetu. Trenéři nám k tomu něco řekli. Stala se chyba, ale nejsme první klub, kterému se něco podobného přihodilo. Ztratili jsme šest bodů, ale jedeme dál.



Je dobře, že hrajete v Kadani a poté následuje týdenní pauza, během které tuto záležitost lépe vstřebáte?

Nemyslím si, že by to mělo mít až takovéhle následky. Je to pořád jenom šest bodů, o které jsme přišli. Pauza nám prospěje, ale spíše na doléčení šrámů a potrénování. Na psychiku týmu to podle mého názoru nebude mít větší vliv.



Do Kadaně tedy jedete v pohodě a pro tři body?

Přesně tak. V Kadani chceme vyhrát, i když jsme si dobře vědomi, že nás čeká těžký soupeř, který doma skoro neprohrává. To, co se stalo, ale na náš výkon nebude mít vliv.