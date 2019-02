České Budějovice – Je rád, že konečně pravidelně nastupuje. Radost však obránci ČEZ Motoru Martinu Mazancovi (27 let) pokazila porážka 3:5 na ledě nováčka první WSM ligy Frýdku – Místku. Ve středu jeho tým hostí Ústí nad Labem (17.30).

Martin Mazanec | Foto: Deník/ Jan Škrle

Kde byla podle vás hlavní příčina porážky ve Frýdku – Místku?

Měli jsme špatný vstup do zápasu. Chyběl nám pohyb. Naopak domácí na nás nastoupili ve výborném tempu a s dobrým bruslením. Dohrávali nás, což nám dělalo velké problémy.



Špatné začátky, to se opakuje prakticky v každém vašem venkovním utkání, i když to určitě pořád řešíte. Co s tím?

Myslím si, že čím víc se o tom mluví, tím je to pak horší. Nevím. Každý chce podat co nejlepší výkon a soustředí se na to. Víme, že s těmi začátky máme problém. Už je to ale asi trochu křeč. Těžko říct.



Klíčovou pro konečný výsledek byla druhá třetina, kdy vám domácí odskočili na 4:1 a podle reportáží ze zápasu měli i řadu dalších šancí. Měl Frýdek v prostřední části skutečně tak navrch?

Celý zápas se hrál takový hokej nahoru – dolů. Nebyla to žádná taktická bitva. Nemyslím si, že by nás Frýdek nějak tlačil.



V závěrečné třetině jste snížili na rozdíl jediného gólu. Bylo vyrovnání hodně blízko?

Nějaký tlak tam byl. Šance jsme si vytvořili, ale bohužel to nedopadlo. Pak jsme dostali gól do prázdné branky při power play a už se s tím nedalo nic dělat.



Vzhledem k průběhu zápasu se dá hovořit o ztracených bodech?

Na začátku zápasu jsme byli tak hrozní, takže to spíš vypadala, že si odvezeme pořádnou nálož. Nakonec jsme ale dokázali utkání zdramatizovat a bojovali jsme o body až do úplného konce.



Vy osobně jste rád, že konečně pravidelně nastupujete?

Samozřejmě jsem rád, že hraji. I když je to zapříčiněné tím, že jsou někteří kluci bohužel zranění. Ale jsem rád, že nastupuji. Od toho tady jsem.



Kdy se můžeme těšit na váš premiérový bod v dresu Motoru?

Pracuje se na tom (úsměv). Doufám, že už mi tam co nejdříve něco spadne. Chtělo by to.