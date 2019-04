České Budějovice - Vedení ČEZ Motoru informovalo o současné situaci v kádru týmu. Žádné velké zemětřesení se v klubu nechystá. Drtivá většina mužstva bude na jihu Čech pokračovat. S jistotou nebude hrát v Motoru pouze pětice hráčů, s některými dalšími se nadále jedná. Následovat bude i oznamování nových posil.

Jiří Šimánek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pokračovat bude brankář Jan Strmeň, který v uplynulé sezoně odchytal 46 mistrovských zápasů a držel si velmi solidní statistiky. Zda s ním bude sdílet brankoviště i jeho parťák Petr Kváča, to zatím není jisté, jelikož na něj může do konce května uplatnit opci mistrovský Třinec. V takovém případě by Motor hledal za Kváču náhradu.