Na východě Čech se první polovina utkání odehrála přesně dle zadání, že druhý celek tabulky hostí na svém stadionu desátý. „Neměli jsme dobrý vstup do utkání,“ připustil i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Soupeř měl lepší nasazení i pohyb. Udělali jsme pár chyb a soupeř se dostal do vedení 2:0, když jsme dobře nenaložili s pukem,“ vrací se k duelu.

„Půlku zápasu jsme hráli velmi dobře,“ souhlasí i jeho protějšek Tomáš Martinec. „Měli jsme dobrou energii, pohyb a drželi jsme se na kotouči,“ dodal.

Zlom v utkání jako by nastartovala nucená přestávka před jeho polovinou, kdy pořadatelé hodně dlouho upevňovali uvolněnou desku tvrzeného skla. „Zlepšili jsme forčekink, vybojovali jsme pár puků a dvěma góly jsme se dostali zase do utkání,“ ocenil Modrý. „Ta pauza nás trošku vyvedla z tempa, ale bylo by hrozně jednoduché to svést na rozbité plexisklo,“ usmál se naopak Martinec.

„Byla škoda, že jsme v přesilovkách, které se nám tentokrát nedařily, neodskočili na větší rozdíl. Tam jsme mohli utkání zlomit. Naopak přišla kritická minuta, kdy jsme dostali dva góly a trošku to na nás padlo,“ připustil hradecký lodivod.

Motor prohrál počtvrté za sebou, ale i jeden bod z Hradce má určitě svou cenu

Třetí třetina už byla zcela vyrovnaná a stejně tak i prodloužení, ve kterém se nakonec štěstí přiklonilo na domácí stranu. „Ve třetí třetině už bylo utkání vyrovnané a mohlo se překlopit na obě strany. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který v prodloužení našel cestu, jak získat bod navíc. Určitě byl ale k vidění kvalitní zápas s dobrým pohybem na obou stranách,“ nechal se slyšet českobudějovický trenér.

„V závěrečné třetině Budějovice vyrovnaly hru, chvílemi byly lepší a byl to vyrovnaný zápas. Rozhodovaly maličkosti a nakonec jsme byli rádi za bod. Remíza po šedesáti minutách byla zasloužená. V prodloužení byly šance na obou stranách a nakonec jsme hodně rádi za druhý bod. Vítězství si hodně vážíme, protože Motor má kvalitní tým,“ uznal hradecký kouč.

V průběhu zápasu hostující střídačka stáhla hru na tři útoky a zatřásla složením jednotlivých formací. „Neměli jsme pohyb, a když jsme stáhli hru na tři formace, tak jsme zbývající hráče dostali do většího tempa. Pomohlo jim to, věřím tomu a potvrdilo to i průběh utkání,“ připustil Modrý.