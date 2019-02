České Budějovice – Spolehlivost a minimum chyb. To je hlavní rys hry slovenského obránce v barvách českobudějovického Motoru Jána Muchy. Domácí barážové porážka s Pardubicemi (2:4) ho hodně mrzela. „Nepovedená druhá třetina nás stála tři body," zlobil se.

Jaké je vaše hodnocení zápasu s Pardubicemi?

Bylo to podobné jako v předcházejících dvou zápasech. Měli jsme výborný nástup do utkání a dostali jsme soupeře pod tlak. Vedli jsme 1:0 a byla škoda, že jsme nepřidali z řady šancí i další góly. Pak by se nám hrálo jinak a hosté by se dostali pod ještě větší tlak. Jenže přišla druhá třetina a stejně jako v zápasech s Jihlavou jsme úplně vypadli ze hry. Čím to je, opravdu nevím. Bavíme se o tom v kabině a jsme z toho frustrovaní. V závěru hosty zase zatlačíme, na konci nastřelíme břevno. Začátek a konec dobrý, druhá třetina katastrofální.



Čím to, že ten výpadek ve druhé třetině byl až takových rozměrů?

Fakt nevím. Přitom jsme se na to po první třetině připravovali. Říkali jsme si, že nemůžeme vypadnout z role jako s Jihlavou. A stalo se přesně to samé. Je to na nás hráčích. Na ledě přestaneme plnit některé věci, které si řekneme. Soupeř si vytvoří jednu dvě šance, my znejistíme a protivník se dostane na koně. Psychika potom hraje velkou roli.



Prohráli jste počtvrté v řadě. Co to znamená pro vývoj baráže z vašeho pohledu?

Jsem stále optimista. Pořád se dá hrát se všemi soupeři. Musíme hrát zodpovědněji. Celé zápasy, ale hlavně ty druhé třetiny. Opakuje se to častěji a je třeba se z toho hlavně poučit. Teď v Karlových Varech je nutné vrátit zpátky body, které jsme doma ztratili.