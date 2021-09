Po svém příchodu do Motoru jste si pochvaloval, jaký se tady podařilo poskládat silný tým. Kádr mezitím doznal několika změn. Máte z mužstva i těsně před startem extraligy stále tak dobrý pocit?

Určitě. Myslím, že jsme udělali v přípravě hodně práce. Tréninků bylo dost a pomalu si sedá systém, který chceme hrát. Myslím, že jsme na dobré cestě. Teď na začátku soutěže to ještě asi nebude dokonalé, ale postupem času se budeme zlepšovat. Máme na čem pracovat a pracovat na tom také budeme, ale tvář týmu se postupně rýsuje.

V přípravných zápasech jste nejprve pětkrát prohráli a potom čtyřikrát zvítězili. Je to asi lepší, než kdyby to bylo opačně?

Asi ano, nám ale hlavně záleželo na tom, abychom si vyzkoušeli systém. Několik zápasů také odehráli mladí kluci, pro něž to byla výborná zkušenost. Náš asi úplně nejmladší tým hrál na Spartě, kde se proti nim postavil jeden z nejlepších klubů extraligy. Musel pro ně být zážitek vyzkoušet si, jaké tempo takový soupeř umí nastolit.

Výsledky v přípravě podle vás zase až tak velkou roli nehrály?

Třeba v Salcburku jsme odehráli velmi dobrý zápas, ale nedávali jsme góly. Jinak mohl být výsledek i obrácený. Chtěli jsme si však především vyzkoušet náš systém hry a jestli nám bude fungovat, aby si to všechno dohromady sedlo.

Mluvíte o herním systému. Je hodně odlišný třeba proti Spartě, ve které jste strávil posledních osm sezon?

Každý tým má svůj systém. Jsou si hodně podobné, liší se pouze v detailech. V bránění, v rozehrávce, ale zase až tak odlišné to není.

Na začátku letní přípravy jste říkal, že dojíždíte, ale chystáte se do Budějovic přestěhovat. Došlo k tomu?

Ano. Už máme všechno komplet a děti nastoupily do školy a do školky. Všechno běží, jak má.

Líbí se vaší rodině ve městě pod Černou věží?

Líbí, zatím je to super. Budějovice jsou krásné město. Všude je to kousek, což nám vyhovuje. Vyrazíte pěšky, obejdete celé centrum a za dvě hodinky jste krásnou procházkou doma.

Do extraligy vstoupíte na ledě úřadujícího mistra v Třinci, což je asi nejtěžší možná varianta. Těšíte se?

Nejtěžší možná ano, ale já osobně mám rád, když jsou hned na začátku těžké zápasy. A navíc si nemyslím, že v této sezoně bude nějaký duel jednoduchý. Třinec pro nás bude super prověrka. Už se hrozně těším, až začne kolotoč zápasů a bude v tom nějaký řád.

Do Třince vyrážíte den dopředu, což je v případě základní části pro budějovický hokej dost ojedinělý jev. Přikládáte vstupu do extraligy opravdu velký význam?

Třinec je daleko. Není jednoduché ráno nastoupit do autobusu, večer na druhém konci republiky vystoupit a jít na zápas. Jsem radši, že jedeme den dopředu. U těchto nejdelších cest je to dobře.

Třinec doslova propadl v Lize mistrů. Může mít o to větší motivaci napravit si reputaci v domácí soutěži?

Těžko říct. Ligu mistrů odehráli Třinečtí tak, jak ji odehráli. Určitě chtěli uspět, ale bohužel vypadli. Nic bych v tom ale směrem k nám nehledal. Třinec má silný tým, který chce vyhrát každý zápas. Neexistuje, že by něco podcenil.

Spolu s Lukášem Pechem jste zástupci kapitána Milana Gulaše. Míval jste podobnou roli i na Spartě?

Ano, zažil jsem to a vím, co to obnáší. Není to pro mě nijak svazující a nemám s tím žádný problém.

Nosíte poměrně masivní plnovous. Měl jste ho vždycky?

Měl, i když takhle dlouhý asi ne. Trošku jsem to nechal být, chtělo by to upravit (úsměv). Posledních sedm let ale shazuji vousy jenom výjimečně.

Nekouše to na krku?

Takhle dlouhé vousy už ne. Když to přeroste určitou délku, tak už to nevnímáte.

Jsou už vousy součástí nějaké vaší image?

To ne, spíše je to moje pohodlnost. Nejsem člověk, který by si potrpěl na nějaké vizáži a chodil se každý měsíc stříhat či holit. Jednou za čas to zkrátím, aby to mělo nějaké parametry, a pak už to zase nechávám žít svým životem (úsměv).

V neděli budete hrát poprvé doma a hned proti Kladnu, které je vaším mateřským klubem. Bude to pro vás mít zvláštní náboj?

Hrozně se na to těším. Čím jsem starší, tak se na zápasy těším víc. Věřím, že přijde hodně diváků a doufám, že vyhrajeme.