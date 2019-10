V Třebíči měli hosté až neuvěřitelný start do utkání, když po pouhých šestadvaceti vteřinách vedli 2:0. „Měli jsme při obou gólových momentech štěstí, ale na druhou stranu to vycházelo z toho, že jsme se nebáli forčekovat. Při první brance odvedli výbornou práci Míra Holec s Víťou Christovem. Domácí obránce trefil při rozehrávce Víťovy chrániče, puk se odrazil k Mírovi a gólman nevěděl, na které tyči je kotouč. Dá se říct, že to tam uklidil se štěstím, ale ten gól jsme prostě dali,“ ocenil poctivou práci svých svěřenců trenér Václav Prospal.

Druhá trefa Martina Nováka vypadala ještě jednodušeji. „Nastřelený kotouč šel kolem zadního mantinelu a díky nějaké nerovnosti na něm se odrazil Martinovi přímo na hůl před prázdnou branku. Ale i takové góly platí a byli jsme šťastní za výborný start do zápasu,“ chválil si kouč.

Lepší začátek si hosté snad ani nemohli přát, ale poté paradoxně zatlačil soupeř. „Asi jako bychom si mysleli, že to půjde samo. V dalších minutách měla Třebíč tři nebo čtyři přečíslení a v těchto momentech nás výrazně podržel Milan Klouček v brance,“ pochválil Prospal mladého gólmana. „Na jednu stranu je dobře, že se na brankáře můžeme v důležitých chvílích spolehnout. Na druhou stranu by k tomu nemělo docházet, protože zkušené mužstvo by si to mělo pohlídat,“ dodá.

Českobudějovická střídačka si vzala oddechový čas a od té doby už Motor soupeře prakticky k ničemu nepustil. „Byl správný čas na to situaci uklidnit. Soupeř prohrával 0:2 a najednou neměl co ztratit. Třebíč má specifický zimák, kde se nehraje vůbec jednoduše. Pro nás bylo důležité v té chvíli udržet nulu a dát třetí gól, abychom měli nějaký polštář, pokud by došlo k případné chybě.“

K té došlo před jediným gólem domácích, kterým snižovali na 1:5. „V tom momentu jsme měli na ledě jen tři hráče, protože jsme špatně prostřídali. Nicklas Pavel byl v potyčce a jedno naše křídlo, místo aby šlo na led, tak sledovalo tu potyčku. Neříkám, že kdybychom byli na ledě v pěti, tak bychom ten gól nedostali. Ve třech ale hrát nemůžeš. A je to škoda, protože Milan Klouček by si za svůj výkon nulu určitě zasloužil,“ zamrzel Prospala jediný inkasovaný gól.

Na vývoj zápasu ale branka Třebíče žádný vliv neměla. Definitivně totiž zlomil odpor domácích už třetí gól Přikryla v závěru první třetiny. „Přišla chyba v rozehrávce Třebíče, která ale zase vyplynula z našeho dobrého forčekinku. Z toho, že jsme nikam neustoupili a byli aktivní. Nejlepší pasáží z našeho pohledu však byla druhá třetina. Tam se hrálo na jednu branku, i když jsme paradoxně na jejím konci dostali jediný gól. Druhá část měla blízko k ideálu, jak bychom se chtěli prezentovat. Kluky hokej bavil a lehčeji se jim chodilo na led. Začínají se nám stabilizovat útočné formace a v určitých chvílích naše hra vypadá dobře,“ byl tentokrát trenér spokojen s výkonem svého týmu.

Převaha lídra tabulky byla skutečně více než citelná. Na střely na branku vyhrál 45:29. „Po každém utkání si ale hlavně vyhodnocujeme šance a v nich jsme byli o parník lepší. Jenom v první polovině zápasu to na ně bylo 12:4 pro nás a ve druhé 15:1. Rozdíl v postavení obou celků v tabulce byl opravdu hodně znát. Je to kredit našim hráčům, jak tvrdě pracují a na jaké vlně se vezou,“ nešetřil Prospal chválou.

Mimo sestavu zůstávají slovinský obránce Pavlin a kanadský útočník Gilbert. Role cizinců by ale v týmu měla být úplně jiná. U Pavlina se však jedná hlavně o zdravotní komplikaci. „Minulou sezonou odehrál velice slušně a s Čendou Pýchou vytvořili solidní obrannou dvojici. Teď má zdravotní problém, který mu nedovoluje nastoupit. Ale budeme to muset nějak řešit. Ostatní kluci hrají dobře a nemám důvod do sestavy sahat. Žiga na tom teď není zdravotně tak, aby se o místo v sestavě mohl poprat,“ vysvětluje kouč.

Jiná je situace v případě Gilberta. „David je hráč, který by měl mužstvo táhnout. Ale nehrál tak, aby se udržel v sestavě. Je to velká komplikace z toho pohledu, že je to import. A takového hráče nechci mít mimo sestavu. Hráč, který přijde odjinud, musí být prostě lepší než domácí hráči. To David není. A navíc momentálně není důvod, abych někoho vyndavala z týmu jenom proto, že David nehraje. On je naštvaný, že nehraje, což je jedině dobře. Nechci tady mít spokojené hokejisty. Určitě je to však komplikace v tom, že import nemůže být dlouhodobě mimo sestavu a čekat na šanci. To určitě ne. Takový hráč musí být lídrem týmu, což ale David od samotného začátku sezony nebyl a není. To si nebudeme nic nalhávat. Proto je v situaci, v jaké je,“ má náročný trenér zcela jasno.

Ve hře tak může být i výměna kanadského forvarda do jiného klubu. „Honza Kloz je na hostování v Pardubicích a snažíme se hrát na třináct útočníků, i když mi to není úplně vlastní. Preferuji hru na čtyři formace. Honza Veselý se teď trochu trápí, ale zase nám nastřílel už devět gólů. Není to tak, že by měl nějaký hrozný začátek sezony. I když se mu přestalo dařit v mezihře, tak není důvod ho vyndavat ze sestavy. Je to pro nás pořád hodně platný hráč do přesilových her, takže sestavu protáčíme a on je třináctý. Určitě ale tuhle situaci budeme řešit. I z hlediska ekonomického není správné, aby tady zahraniční hráč jenom trénoval a nehrál,“ zdůrazní Prospal.

Ve středu čeká jeho tým duel s poslední Kadaní, která se ale blýskla pondělní výhrou 2:1 nad Jihlavou. Před týdnem Motor hostil předposlední Sokolov a sice zvítězil 4:1, výkon však zdaleka nebyl ideální. „Ale je třeba ocenit, jak proti nám Sokolov hrál. Nebylo to tak, že by naši kluci nepracovali. Samozřejmě bych jako trenér raději viděl větší rozdíl ve skóre i výkonnosti. Sokolov však odehrál dobrý zápas. Neměl co ztratit, bruslil, srážel se. Má dobrého trenéra a mužstvo za ním šlo. Ale když se bavíme o Kadani, tak nebudu říkat, že přijíždí jeden z favoritů,“ připustí.

Nějaké podcenění prý však nepřipadá v úvahu. „Kadaň má v kádru kluky, kteří se nedostali do týmu ve Spartě. Chodí tam i hráči z jiných extraligových klubů. Mají nového brankáře, nastupuje tam obránce Martin Jandus, který hrál loni u nás. Michnáč nebo Kůs jsou na první ligu nadstandardní hráči. Takové zápasy pro nás nejsou lehké. Musíme se připravit na soupeře, který nemá co ztratit. Našim fanouškům se budeme chtít ukázat v co nejlepším světle. Vůbec nepřemýšlím o tom, že by do toho někdo z našich hráčů nedal sto procent,“ ujistí Václav Prospal.