Po páteční domácí porážce s lídrem Krajské ligy 2:5 zajížděli hokejisté Vimperka hned k dalšímu zápasu do Humpolce.

Vimperští hokejisté nemají z víkendového dvojzápasu ani bod. | Foto: Zdeněk Formánek

Tam jim nevyšla první třetina. Domácí šli do dvoubrankového vedení, Vimperk snížil, měl šanci na vyrovnání, ale místo toho Humpolec uskočil o dva góly. Na to již hráči ze Šumavy nedokázali odpovědět a domácí přidali další góly. Víkend tedy skončil bez bodu a v posledních čtyřech kolech základní části čeká Vimperské složitá bitva o osmé místo pro play off.