HC Vajgar Jindřichův Hradec – HC Vimperk 6:2 (1:0, 4:1, 1:1). 17. Lander, 24. Ondřej (J. Heřmánek), 30. D. Košťál (Popelka, J. Heřmánek), 32. P. Pucher st. (Popelka), 40. Štrajt (D. Košťál), 49. Ondřej (V. Tržil, J. Heřmánek) – 34. Paukner (Jiří Lang, Pešl), 60. J. Trummer st. (O. Kovář). Sestava Vimperka: Podskalský (32. Robl) – Jan Lang, J. Předota, Janásek, L. Turek, O. Předota, M. Horejš – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, R. Sitter, J. Trummer st., O. Kovář, Paukner, Jiří Lang, Pešl. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„Zápas nám vůbec nevyšel. První třetina sice byla vyrovnaná, ale my měli okna ve středním pásmu. Druhá část nebyla z naší strany ani trochu podobná krajskému hokeji. Špatně jsme bránili, ale nebyla to chyba jen beků, dozadu to nešlo vůbec nikomu. Ve třetí třetině se již jen dohrávalo, byly tam sice ještě šance na korekci výsledku, ale domácí si to zkušeně hlídali. Byli v utkání lepším týmem a zaslouženě zvítězili,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota a doplnil: „Zase jsme hráli v jiné sestavě. Pozitivní byl výkon mladého Kováře. Musíme rychle hodit zápas z Jindřichova Hradce za hlavu a soustředit se na Pelhřimov. Opět budeme mít jinou sestavu, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím vyrovnat. Vše se tvoří za pochodu a takovou obměnu hráčů, jaká je letos, jsem ještě nezažil.“