Výsledky:

HC Vimperk "A" - HC Slavoj Český Krumlov "A" 8:9

HC Vimperk "B" - HC Slavoj Český Krumlov "B" 7:9

HC Vimperk "A" - HC Milevsko 1934 "A" 8:4

HC Vimperk "B" - HC Milevsko 1934 "B" 8:15

Sestava HC Vimperk: Toman, Kalčík - Sedlecký, Hanzal V., Hubáček, Hleděnec, Půbal K., Růžička, Hanzal M., Mádl, Kolafová, Půbal R., Vachtfeitl, Háva, Bende.

Do konce sezony čekají na kluky a holky z HC Vimperk ještě dva svazové turnaje, kdy nejprve v sobotu 25. února vyjíždějí do Veselí nad Lužnicí, kde jim budou soupeři Strakonice a domácí Lokomotiva. Sezonu pak zakončí v sobotu 11. března v Milevsku, kde se postupně utkají se Střelci z Jindřichova Hradce a domácím týmem. Do posledních sil přejeme hodně štěstí!

Zdroj: HC Vimperk