Branky: 4. Řežábek, 9. Kápl (Bartošek), 19. Hronek, 39. Řežábek, 43. Řežábek (Hronek), 50. Řežábek, 55. Kápl - 10. Mádlová (TS), 12. Jeřábek (Dejmek), 13. Michálek (Hošek), 16. Michálek (Koška), 25. Sedlecká (TS), 27. Koška (TS), 30. Illek (Lašák), 36. Michálek (Mžigod J.), 37. Jeřábek (Mžigod), 43. Mžigod J. (Fridrich), 56. Trůbl (Fridrich). Vyloučení: 7:10. Využití: 2:3.

Sestava Vimperka: Hujda (Karvan) – Sedlecká, Tušl, Mádlová, Trůbl, Roučka, Majer – Mžigod J., Jeřábek, Fridrich, Koška, Michálek, Hošek, Dejmek, Lašák, Illek.

Vimperští z deseti odehraných zápasů šest dokázali vyhrát a čtyřikrát se museli sklonit před výkonem svého soupeře. Po 12. kolech tak okupovali šestou příčku Ligy mladších žáků B. Druhou polovinu soutěže zahájili mladší žáci HC Vimperk na ledě Králů z Písku. V prvním zápase Vimperští přesvědčivě vyhráli, ale tentokrát měli proti sobě hodně obměněný tým soupeře.

Hosté zaspali začátek a v 9. minutě to již bylo 2:0. Na střídačce však nezavládla žádná panika, bylo stále dost času se zápasem něco udělat. Pověstný prapor zvedla Barča Mádlová, která svým proměněným trestným střílením zavelela k obratu. V rozpětí šesti minut pak ještě překonali píseckého gólmana Vojta Jeřábek a dvakrát Tomáš Michálek a rázem to bylo 2:4 z pohledu domácích. V závěru první třetiny domácí tým ještě dokázal snížit na rozdíl jedné branky, když Tomáše Hujdu ve vimperské svatyni překonal Hronek. Druhá třetina vyzněla jednoznačně ve prospěch vimperského týmu, který jí vyhrál v poměru 5:1, když svá trestná střílení proměnila Šárka Sedlecká a Honza Koška, Tomáš Michálek završil svůj hattrick. Po pěkné akci dvojice Marian Lašák - Kuba Illek posledně jmenovaný taktéž dokázal překonat píseckého brankaře a v závěru druhé třetiny přidal svou druhou branku Vojta Jeřábek. Ve druhé třetině si tak vimperští vybudovali náskok, který byl pro výsledek zápasu rozhodující. Třetí třetinu sice domácí tým vyhrál v poměru 3:2, když se za vimperské ve třetí třetině trefil Honza Mžigod a Martin Trůbl, ale celkově zápas vyzněl vítězně pro tým z podhůří Šumavy.

"Začátek zápasu jsme prospali a kluci z Písku na nás vlétli a potrestali nás za naši nesoustředěnost. My jsme si pak řekli, že musíme přidat na bruslení, což se stalo, hra se vyrovnala, my proměnili trestné střílení, které nás vrátilo do hry. Pak během zápasu byly k vidění pohledné akce, kluci i holky si začali více věřit a hokejem se bavili a zaslouženě vyhráli, i když jsme opět prohráli třetí třetinu, což se nám stává často a na tomto je třeba zapracovat. V neděli 18. prosince pak sehrajeme doma poslední mistrovský zápas v tomto roce a hned to bude derby se Strakonicemi. Už teď se na zápas moc těšíme," shrnul utkání trenér Martin Willmann.