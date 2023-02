Nezadržitelně se blíží konec sezony i pro vimperské hokejové benjamínky ze 2. třídy, kteří si letošní sezonu okusili, jaké to je být opravdovým hokejistou. O uplynulém víkendu vyjeli ke svému předposlednímu svazovému turnaji na led Králů z Písku, kde se postupně porovnali s domácím týmem a poté s týmem Českého Krumlova.

V prvním zápase byl na obou stranách soupeř o něco lepší. Hráči z “áčka” si odnesli prohru 5:10 a ze strany “B” 9:11. To jim ale naštěstí nesebralo chuť a do dalšího zápasu se vrhli dravě. Po velmi vyrovnaném boji se družstvo “A” radovaloa z remízy s Českým Krumlovem. Ještě lépe se dařilo “béčku”, které soupeře z Krumlova porazilo 14:6. Krumlovští byli jejich soupeřem v úplně prvním přátelském utkání, které hráli na podzim na domácí půdě, a kde byli naši kluci poraženi na kolena. O to větší byla tentokrát radost.

Nejmladší hráče čeká poslední turnaj za 14 dní v Milevsku, tak doufejme, že se jim zadaří.

Sestava HC Vimperk: Kalčík, Novotný - Půbal R., Půbal K., Mádl, Háva, Stejskal, Podlešák, Matheisl Jan, Matheisl Josef, Hrach, Debnár, Kříž, Marek, Roučková, Frajkor, Beránek, Šindler.

Zdroj: HC Vimperk