/FOTOGALERIE/ Vimperský zimní stadionu přivítal druhou březnovou sobotu Jarní pohár 2023 pro hokejisty ročníku 2013 a mladší.

Vimperští hokejisté vyhráli Jarní pohár ročníku 2013. | Foto: HC Vimperk

Vimperští hokejisté vyhráli Jarní pohár ročníku 2013.Zdroj: HC VimperkTurnaje se kromě domácích hokejistů zúčastnila družstva HC Energie Karlovy Vary, HC Baník Příbram a HC Meteor Třemošná. Z důvodu co nejvyšší motivace družstev se hrálo systémem 2x15 minut v rozestavení 5 na 5, kde se každá část počítala jako samostatný zápas. Poté se hrálo pětiminutové prodloužení v rozestavení 3 na 3 systémem „náhlá smrt“ a následovaly ještě samostatné nájezdy.

Turnaj zahájili vimperští mladíci proti příbramským soupeřům. Hrálo se vyrovnané utkání, ve kterém ale přece jen domácí borci měli více šancí. První patnáctiminutovku vyhráli Vimperští 3:1, druhou 3:0. Prodloužení rozhodli domácí hráči ještě před uplynutím času. Nakonec mladíci zvládli i nájezdy a získali z prvního utkání nejvyšší možný počet bodů.

V dalším utkání byl soupeřem domácích hráčů celek HC Energie Karlovy Vary. Jednalo se o zcela neznámého soupeře, se kterým se naši kluci doposud nesetkali. První třetina nabídla souboj o každý metr ledu. Hosté se dostali do vedení. Vimperští se ani z vyložených šancí nemohli prosadit. Nicméně dokázali srovnat a první část skončila remízou 1:1. Ve druhé části vimperští mladíci výrazně přidali, zlepšili především proměňování šancí a zvítězili hladce 5:0. V následné hře ve třech zcela dominovali a nepustili soupeře ani k jediné střele. Třešničkou byly i zvládnuté nájezdy.

Před závěrečným utkáním s týmem HC Meteor Třemošná bylo nejdůležitější zkrotit emoce vimperských hochů, protože v těchto kategoriích může dojít pod vlivem předchozích výsledků k podcenění soupeře. A zpočátku to tak v utkání opravdu vypadalo. Hosté se dostali dvakrát do vedení, ale domácí nakonec dokázali první část překlopit na svou stranu a zvítězit 4:2. Ve druhé části zápasu Vimperští hosty zcela rozstříleli a za patnáct minut jim nasázeli osm branek. Výsledek druhé části 8:2. Již bylo jasné, kdo se stane vítězem turnaje, přesto bylo cílem zvítězit i v následující hře 3 na 3. Domácí měli hned v úvodu obrovskou šanci zvítězit, ale vyloženou šanci neproměnili a z protiútoku inkasovali. V nájezdech si ale kluci opět zlepšili náladu a po dramatickém rozstřelu brali další bod do tabulky.

Vimperští hokejisté vyhráli Jarní pohár ročníku 2013.Zdroj: HC VimperkKluci turnaj zcela ovládli. Předvedli perfektní výkon a zaslouženě získali zlaté medaile. Přesto trenérům zápasy ukázaly, na čem je potřeba ještě zapracovat.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen domácí Sebastian Tesař.

Sestava: Tesař – Sitár, Vinš, Kraml, Mikulenka J., Sealtsam, Venta, Předota, Mirvald, Hanzal, Frček, Pohan.

Závěrem se sluší poděkovat Informačnímu centru Vimperk a Národnímu parku Šumava za drobné dárky pro účastníky, rodičům za donesené dobroty a podporu v průběhu celého turnaje, a v neposlední řadě zástupcům zimního stadionu. Poděkování patří organizátorům turnaje Davidovi Vinšovi, Martinovi Všetečkovi a Hance Kramlové. Také nesmíme zapomenout na vimperské bubeníky, kteří pomohli vytvořit pro mladé hokejisty nezapomenutelnou atmosféru a přispěli ke krásnému hokejovému zážitku. Věřme, že nejen jim kluci udělali obrovskou radost.

Celkové pořadí:

1. HC Vimperk 18 bodů

2. HC Baník Příbram 10 bodů

3. HC Energie Karlovy Vary 7 bodů

4. HC Meteor Třemošná 7 bodů

Autor: Marián Sitár