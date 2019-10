HC Vimperk – Slavoj Český Krumlov 6:4 (2:3, 0:2, 1:0). Góly a nahrávky: 8. R. Sitter (Bojer), 15. Bojer, 55. R. Suchánek ml. (Horejš, L. Turek) – 14. Unger (Klíma, M. Lukeš), 16. D. Svoboda (Hakl), 20. D. Svoboda (Vondřich), 26. Unger (Gallistl), 39. D. Svoboda (J. Krcho, Kadlec). Sestava Vimperka: Podskalský (39. Robl) – J. Předota, Jan Lang, L. Turek, Horejš, O. Předota – Bojer, R. Suchánek ml., J. Sitter, Švarc, J. Paukner, R. Sitter, Jiří Lang, Korous, Chval. Trenéři Milan Stárek a Pavel Předota.

„V první třetině jsme hráli se soupeřem vyrovnanou partii. Vedli jsme a škoda, že jsme to neudrželi, dostali jsme laciné branky. Prostřední třetina byla o něčem jiném, Krumlov nás přehrával a přidal další dvě branky. V závěrečném dějství si již hosté své vedení zkušeně pohlídali,“ komentoval utkání vimperský trenér Pavel Předota.

V dalším kole čeká Vimperské cesta na led Milevska, takže další složité utkání. „Milevsko sice začalo sezonu dvěma porážkami, ale nyní vyhrálo v Božeticích, když otáčelo zápas. Po první třetině to bylo 4:1 pro Božetice. Pro nás je v současné době prioritou ještě doplnit kádr. Máme něco rozjednaného a věřím, že to tento týden dotáhneme do konce,“ dodal k dalšímu zápasu trenér Předota.