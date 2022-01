Branky a nahrávky: 5. Sitter (Suchánek, Janásek), 48. Předota (Šaršok, Suchánek), 60. Předota (Suchánek). Vyloučení 6:3, navíc Samohejl (Vimperk) 5 minut + do konce utkání. Rozhodčí: Vavruška – Tuháček, Vokoun. Diváci: 200.

Sestavy – HC Vimperk: R. Podskalský — O. Předota, P. Janásek, J. Předota, J. Šaršok, L. Turek — V. Korous, B. Král, L. Holub, M. Fedor, P. Samohejl, R. Suchánek, F. Kotrba, P. Novotný, J. Sitter, R. Sitter, J. Šafář. HC Milevsko: M. Panec — A. Řezáč, P. Jíška, M. Hastrman, J. Štekr, J. Bednář, M. Šedivý — J. Brož, D. Pecka, T. Bílek, J. Březina, J. Suchan, R. Pechánek, R. Škrdleta, Š. Kadilák, V. Pouch.

Vimperští potřebovali utkání nutně zvládnout za tři body, aby se z devátého místa tabulky vrátili do boje o play off. To se jim podařilo.

Domácím se vydařil úvod utkání. Od toho se odvíjela první třetina. „Podařilo se nám již v páté minutě vstřelit úvodní branku. Byli jsme herně lepší po celou třetinu. Vytvořili jsme si více šancí, ale proměnili jen tu jednu. Mohlo to být po dvaceti minutách větším rozdílem,“ komentoval první dějství předseda vimperských hokejistů Pavel Předota.

Ve druhé třetině hráli domácí dohromady osm minut v oslabení, což samozřejmě určilo ráz hry. „Druhou část ovlivnilo vyloučení Pavla Samohejla. Již v závěru první třetiny dostal pět minut a do konce zápasu. První čtyři minuty druhé třetiny jsme se tedy bránili. To soupeře nastartovalo a byl lepší. Nás skvěle podržel gólman Radek Podskalský. Ale to nebylo jen v těchto chvílích, chytal skvěle celý zápas. Důležité bylo, že jsme druhou třetinu uhráli bez obdržené branky,“ dodal ke druhému dějství Předota.

Výsledek 1:0 avizoval, že to bude boj až do konce zápasu. „Poslední třetina byla vyrovnaná, přičemž my měli o něco více šancí. Dali jsme druhou branku, o kterou se postarali naši beci. Paradoxně zpoza brány poslal puk Jarda Šaršok mezi kruhy a Honza Předota to trefil pod horní tyč. Třetí gól jsme dávali do prázdné brány. Milevsko hrálo dvě minuty power play a my to tam trefili,“ doplnil k závěrečné části Pavel Předota.

„Máme důležité body a teď jedeme se vztyčenou hlavou do Veselí nad Lužnicí,“ hledí k utkání, které se hraje necelých dvacet hodin po konci duelu s Milevskem, Pavel Předota.